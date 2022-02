Domácím se dařily přesilovkové souhry, ale žádný další gól z tlaku už nepřidali. A to se jim vymstilo, protože místo pojistkového gólu přišlo vyrovnání Hrušky těsně před odchodem do druhé části. Hned z kraje té třetí ale měla Sparta vedení zpátky, když se prosadil, samozřejmě opět v přesilovce, obránce Matuškin.

I tentokrát platilo, že chyběla gólová pojistka. Už se zdálo, že Pražané cenné tři body uhájí, ale minutu před koncem srovnal Lakatoš.

Do konce normální hrací doby chybělo jen pár vteřin, ale chybělo málo a Sparta brala tři body. Hosté špatně střídali, ale divoký závar před brankou přežili.

Pětiminutové nastavení vítěze nepřineslo a ke slovu musely přijít samostatné nájezdy. V ní si připsal vítěznou trefu Marozs a bonusový bod se tak vezl na sever Moravy.

V novém týdnu čeká na sparťany hned trojice domácích zápasů. Ve středu přijedou do O2 areny České Budějovice, v pátek Olomouc a v neděli liberečtí Bílí Tygři.

Vítězná série skončila. Sparta těsně prohrála v Brně

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branka a nahrávky: 7. Sobotka (Tomášek, Matuškin), 44. Matuškin (Sobotka, Tomášek) - 40. J. Hruška (Koch), 59. Lakatoš (J. Stehlík, J. Hruška), rozhodující sam. nájezd Marosz. Rozhodčí: Jeřábek, Pešina - Frodl, Bohuněk. Vyloučení: 3:7, navíc Moravčík - Flick oba 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 5932 (omezený počet).

Sparta: J. Hudáček - Němeček, Matuškin, T. Pavelka, Polášek, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina - Řepík, Sobotka, Tomášek - Z. Doležal, Chlapík, M. Forman - Šmerha, D. Vitouch, Prymula - Dvořáček, Stoljarov, J. Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Pedan, L. Kovář, Koch, Plášil - Lindberg, Marosz, M. Kalus - Lakatoš, J. Hruška, Dej - Fridrich, Flick, R. Bondra - Lednický, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.

Měl jsem obrovskou chuť, o to více mě mrzí, že jsme nevyhráli, řekl David Tomášek

Vrátil se z olympiády v Pekingu, kde plnil jen roli náhradníka. O to větší měl chuť znovu naskočit do zápasu a bylo znát, že je po zápasovém vytížení opravdu hladový. Asistencí se podílel na obou sparťanských gólech při přesilovkách, nakonec ale Pražané brali jen bod.

Davide, je to málo, že?

Je to samozřejmě málo. Výkon z naší strany nebyl špatný, bojovali jsme. Možná nás trochu dohnal náročný program, jelikož pár z nás nedávno přiletělo z olympiády. Do zápasu jsme všichni dali maximum. V dalších zápasech si rozhodně musíme pohlídat závěry třetin, kdy jsme inkasovali dva góly. Chyby si rozebereme na videu a poučíme se z nich.

Čtvrtá výhra v řadě. Sparta udolala Karlovy Vary

Vypadalo to, že na souhru jste nezapomněl…

Na to, že jsme měli jenom jeden trénink, to bylo hned znát. I přesilovka byla bez tréninku, ale dali jsme v nich dva góly. Myslím si, že ještě jeden gól jsme mohli dát. Ve hře pět na pět to bylo těžší. Měli jsme šance, které jsme bohužel nevyužili. Potřebujeme body, máme ještě několik zápasů před sebou. O to víc mě mrzí, že jsme nebodovali.

Bylo pro vás hodně náročné naskočit znovu do extraligového kolotoče?

S náhradníky jsem byl na ledě. Do zápasu s Vítkovicemi jsme byli hození do vody. Byla to pro nás asi nejlepší věc, která se mohla stát. Aspoň jsme rychle vlétli do tempa. Před zápasem jsme si jen krátce něco řekli a šli rovnou do zápasu. Jsem rád, že mám zápas za sebou. Věřím, že se příště budu cítit lépe.

Jak jste se těšil na návrat do sparťanské kabiny?

Chuť jsem měl obrovskou, jsem rád, že jsme v přesilovkách dali nějaké góly. Jinak to bylo pro mě velmi těžké. Snad půjdeme postupně nahoru. Věřím, že do sebe dostanu zápasovou kondici. V nájezdech to byla škoda, mohl jsem být jsem více v klidu. Nedá se nic dělat, máme ale ještě plno zápasů