Nyní čeká hráče jednodenní klid a pak jízda do Českých Budějovic. Loni byly slaboučké, ale hodně posílily a jsou favoritem nedělního zápasu.

V čem nebyl problém, to byli fanoušci. Z Kladna jich dorazilo tolik, že o dobrou atmosféru bylo postaráno. V čele voje byl kotel za brankou, ale ke skandování se přidávaly i obě hlavní tribuny.

Domácí hrozili z brejků a nejblíž vyrovnání byli po výpadu dvojky Račuk – Beran. První vypálil dobře, ale hosty spasil obránce Plášil, který nedovolil Beranovi dorazit puk do prázdné… Ve třetím dějství Pitule zblízka napálil břevno a jeho tým se rozehrál. Gólu se dočkal ve 47. minutě po výpadu dvojice Hlava – Plekanec a hala explodovala nadšením. Po chvíli ještě jednou, jenže pokus Krista mířil jen do tyče. Rytíři ve dvou přesilovkách vytvořili tři šance, ale Stezka hosty podržel a vzápětí hosté udeřili sami opět po nenápadné ráně od modré (Koch).

/FOTOGALERIE/ Na jaře jim dvěma góly vystřílel v rozhodujícím duelu s Jihlavou postup do extraligy, v pátek už Rostislav Marosz stál na druhé straně barikády. Dokonce skóroval, ale na jeho branku stihl odpovědět vůdce Rytířů Tomáš Plekanec. Rytíři se v obnovené premiéře v nejvyšší soutěži ale bodů nedočkali, Slezanům totiž vyšla ještě jedna dalekonosná rána Patrika Kocha.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.