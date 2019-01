/RASTR/ V extralize od začátku sezony tápou, na pořádnou vítěznou vlnu ne a ne naskočit. Do konce základní části je čeká ještě tuhý boj o play-off. Přesto sparťané budou mít z českých týmů nejpočetnější zastoupení na olympijských hrách. Velkým dílem k tomu přispělo povolání kompletní čtveřice slovenských zástupců, kteří válčí v holešovickém celku.

Kompletní čtveřici Slováků vyšle Sparta na olympijské hry. Jedním z nich je obránce Marek Ďaloga. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Je třeba uvést na pravou míru, že hned polovina reprezentantů přišla do Sparty až v průběhu sezony. Takový Marek Ďaloga by v Kunlunu zabalil ročník na konci února. Vedení pražského klubu po něm však chňaplo.

Do nominace se dostala brankářská stálice

„Už někdy před měsícem jsme věděli, že se do play-off nepodíváme. Po olympiádě můžete hrát hokej ještě dva a půl měsíce, ale Kunlunu už o nic nešlo, tým by se rozpustil,“ vyprávěl hbitý obránce, který tak rád skočil po nabídce Sparty.

Do slovenské nominace se s ním dostala také brankářská stálice Ján Laco. Přestože zkušený gólman letos nepředvádí oslnivé výkony, realizační tým ho vnímá jako jedničku. „Už na prvním srazu na Německém poháru mi bylo naznačeno, že se mnou počítají, což mě moc potěšilo,“ řekl Laco, který do Sparty zamířil z Chomutova.

Debut pod pěti kruhy

Zrovna v brankovišti mají východní sousedé z čeho vybírat, nedostalo se třeba na Marka Čiliaka z Komety či Julia Hudáčka z ruského Čerepovce. Ten nesl vynechání z nominace nelibě a opřel se do trenérského štábu.

„Když se podíváme na sestavu, tak není podle očekávání fanoušků i hráčů. Nominaci ale skládají trenéři a mají nějakou vizi. Vybrali si kluky, kterým důvěřují, a chtějí, aby vše fungovalo,“ okomentoval výběr Laco.

Slovenští hráči se mohou zviditelnit

Překvapení zdaleka nepřišla jen mezi muži s maskou. V konečné soupisce nenajdete jediného zástupce Slovanu Bratislava, tedy mužstva, které válčí v nabité KHL. Na Slovensku se začalo spekulovat, zda by pro klub, který každý rok zmítají finanční problémy a výsledky nejsou kdovíjaké, nebyl lepší návrat do tamější soutěže.

„Nemyslím si, že je pro Slovan špatné hrát v KHL. Slovenští hráči se alespoň mohou zviditelnit. Těžko říct, jestli by takové řešení prospělo,“ prohlásil Ďaloga, jenž se představí na prvních hrách stejně jako Juraj Mikúš a Andrej Kudrna. Pro něj je pozvánka na olympiádu třešinkou. Po loňském mistrovství světa se představí také pod pěti kruhy.

Druhé hry

„Z individuálního hlediska je tato sezona nejvydařenější, ale zajímá mě hlavně týmový úspěch,“ pravil skromně nejlepší sparťanský střelec.

Naopak Ján Laco se po Soči podívá na druhé hry. „Poprvé si je člověk ani neužije, zažívá spoustu nových věcí. Teď už budu vědět, co a jak funguje,“ usmíval se brankář, který stihl v Soči zhlédnout i další „ledové sporty“ a rád by se porozhlédnul i tentokrát.

Bez hráčů NHL je větší šance na úspěch

Po dvaceti letech se na největší akci světa nepředstaví borci z NHL. Pro Slovensko, které v zámoří už příliš zástupců nemá, jde o potěšující zprávu. „Evropské“ sestavy soupeřů nejsou tolik nabité hvězdnými jmény.

„Na olympijských hrách by měli být ti nejlepší, takže je to škoda. Na druhou stranu dostanou příležitost jiní hráči, aby se předvedli a zkusili něco uhrát. Naše šance se tím zvyšují,“ dodal forvard Kudrna. Můžou Slováci patřit k černým koním turnaje?

Sparťanské střípky

PTÁČEK SE VRÁTÍ NA JEDNO STŘÍDÁNÍ

Dnešní televizní utkání pražského celku proti Brnu přinese zajímavé oživení. Dres s velkým „S“ na hrudi oblékne po devíti letech František Ptáček. „Rozhodli jsme se, že zápas proti Kometě pojmeme jako jeho návrat do Sparty,“ vysvětlil tiskový mluvčí Tomáš Zetek. Bývalý kapitán pražského celku sehraje jedno symbolické střídání, aby zaokrouhlil počet extraligových startů na 1210. Na led se samozřejmě těší. „Bude to pro mě velmi milá událost. Věřím, že si na mě fanoušci ještě pamatují,“ řekl někdejší obránce, který s holešovickým klubem slavil čtyři extraligové tituly a po konci kariéry se do něj vrátil jako asistent trenéra Tomáše Hamary u mladšího dorostu.



HONZÍK POMŮŽE RIVALOVI Z EDENU

Přetlak v brankovišti vyřešil holešovický celek odesláním Davida Honzíka na hostování, a to velmi pikantní. Mladý gólman bude totiž v první lize vypomáhat Slavii. V Edenu má vyřízeny střídavé starty, nastupovat tedy může i za Spartu.