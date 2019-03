Ještě tři roky nazpět byli ve finále nejvyšší české soutěže, o rok později bojovali o titul v Lize mistrů. V play-off ale přišel krach s Kometou a další rok přišla po divokých pohybech v kádru, který se z velké části obměnil, tuhá bitva o vyřazovací boje. Desítka klapla jen tak tak. Nepomohl příchod sparťanského srdcaře Františka Výborného na lavičku ani několik „last minute“ posil. Sparta jasně padla v předkole s Libercem.

A dostáváme se do minulého léta. Další rozsáhlé pohyby v kádru a především příchod trenéra Kruppa. To byly velké události na sparťanské adrese. Očekávání i naděje? Velké. Výsledek? Totožný jako rok předtím.

Po dobrém startu, kdy se mužstvo chvíli vyhřívalo na prvním místě, přišla krize, která trvala prakticky do konce sezony. A vrcholila dalším nezvládnutým předkolem. Tentokrát proti Vítkovicím. „Desáté místo je určitě neúspěch. Nechtěli jsme opakovat loňský výsledek. Základní cíl, přes který nejel vlak, bylo zlepšit předchozí výsledek. Čtvrtfinále bylo podle našich předsezonních představ minimem, čeho chceme dosáhnout,“ prohlásil sportovní manažer Michal Broš.

Případ Vrána

Komentář Michala Sedláka: Strmý pád do průměru

Loňská sezona měla být jen nepříjemným výkyvem. S německým dirigentem přišlo očekávání blyštivých časů. Jenže Sparta dále reziví. Sportovní management totiž poskládal tým, který se ani zdaleka nemohl vyrovnat extraligové elitě. Střelecká nemohoucnost není překvapením, když je kádr poskládaný z buldoků a bojovníků. Ofenzivní rejdy stály na teenagerovi Rouskovi, veteránovi Pechovi a navrátilci z hokejového důchodu Hlinkovi. Nejen na ledě totiž kdysi velký klub tápe. Ulovit hvězdné jméno spadá do kategorie sci-fi. Druhořadá pracovní síla může jen těžko přinést opakování úspěchů z počátku třetího tisíciletí. Jak řekl sám Broš, Sparta už není rajcovní. I proto v současnosti patří do extraligového průměru. A chyby by se měly hledat právě na vrcholu klubové hierarchie. Manažerské sako totiž Brošovi ani hlavnímu bossovi Petru Břízovi zatím příliš nepadne. A Krupp ani Hlinka spásu sami nepřinesou.

Právě Broš by měl být braný jako jeden z hlavních viníků celé krize. Na ledě sice nestojí on, ale tvorba mužstva jde jednoznačně za ním, Krupp už přišel k hotovému. Příliš se mu nepovedl také krok s otevřenou kritikou zkušených hráčů. Kapitán Petr Vrána si raději balil kufry.

„Všichni jsme doufali, že potenciální lídři na sebe vezmou větší odpovědnost za ofenzivní část a produkci. Bojovnost nebo charakter rozhodně nebylo komu vytýkat. Ani jsem neřekl, že někdo stojí za houby. Nevnímám to zpětně jako chybu,“ stál si za svým Broš.

Vrána však týmu chyběl. Výměna s Třincem totiž zavála do klubu Robertse Bukartse a lotyšský reprezentant se střelecky trápil. Jeden gól ze hry ve sparťanském dresu je málo. „Trejd nebyl na pořadu dne, dokud Petr sám nepřišel, že už toho je na něj moc. Ten článek přinesl pozitivní věci. Lukáš Pech, který byl taky terčem kritiky, přidal v práci a další zápasy byl motorem týmu. Na Havrana to mělo opačný efekt. Svázalo mu to ruce a nohy. Zjistil, že už Spartě nemá co dát, měl toho na zádech moc,“ vysvětloval důvod odchodu Broš.

Hlinkův návrat

Špatná ofenzivní produkce a celkové trápení v druhé polovině sezony vyústily až v na první pohled zoufalý krok. V dresu Vrchlabí si prodlužoval hokejový důchod Jaroslav Hlinka, když vtom mu přišlo laso z týmu jeho srdce. Ikona klubu měla vypomoci na trénincích, předat zkušenosti mladému kádru. Nakonec však ve dvaačtyřiceti naskočil do zápasů.

Tak trochu smutná část příběhu je, že na ledě patřil k nejlepším. Snažil se vymýšlet šance a v posledním kole proti Liberci zařídil důležitou výhru dvěma góly. „Je to špatné znamení, když v závěru sezony musíte oslovit hráče, který prakticky skončil, a on ve dvaačtyřiceti hraje výborně. Mám pro něj jen slova uznání, ale je to k zamyšlení,“ uvedl kouč Krupp. „Pravdou je, že možná není úplně překvapivé naše umístění, když Jarda patřil k nejlepším hráčům,“ navázal Broš.

Sparta nemá zvuk. Co bude dál?

Pražský klub musel v tomto případě sáhnout opravdu až k prakticky nejbizarnějšímu plánu. Jenže vysvětlení je vlastně jednoduché. Hokejisty už dres s velkým „S“ na prsou neláká. Brošovi se nepodařilo přilákat žádné skutečné posily. „Sparta byla dřív rajcovní. Někteří hráči vůbec nechápou, co by tu hledali za štěstí, když za stejné peníze mohou hrát kdekoli jinde. Asi se změnila doba, generace, každopádně to tak je. Je potřeba se přizpůsobit a pracovat s tím, co máme,“ posteskl si Broš.

Důvody hledal také Krupp. „Chtějí být v týmu, který vyhrává. Je tam dobré prostředí, všichni jsou šťastní. Když to není tak dobré, musíte najít kluky, kteří jsou ochotní vytáhnout tým z marastu. A takové hráče já vyžaduji,“ podotkl německý trenér.

Budoucnost některých hráčů a realizačního týmu je zatím ve hvězdách. Vedení teprve analyzuje bídnou sezonu, žádné kroky tudíž nikdo nechtěl prozradit. Krupp má každopádně smlouvu ještě na příští rok a rád by ji dodržel. „Nikdy jsem nebyl ten, kdo by hodil ručník do ringu. Když všichni potáhneme za jeden provaz, přijdou výsledky. Ale chce to oddanost oddanost,“ dodal. Dostane prostor zlepšit letošní bídu?