Poté, co se reprezentace vrátila (včetně slávistického trenéra Miloše Říhy mladšího, jenž dělá u nároďáku asistenta svému otci), začala v Edenu nová série - černá. Červenobílí prohráli v sobotu na domácím stadionu potřetí v řadě, Havířovu podlehli 2:3. „Utíkají nám začátky. Dostaneme góly a pak musíme dotahovat. S Havířovem se nám to bohužel nepodařilo,“ hledal příčiny prohry nejproduktivnější hráč sešívaných i celé soutěže Tomáš Šmerha.

Byl to právě on, kdo v první třetině odpověděl na rychlý Procházkův gól. Hosté šli do šaten přesto s vedením, když se krátce před sirénou prosadil Seman. Aby toho nebylo málo, přidal se také Danielčák a před rozhodující dvacetiminutovkou platil stav 1:3. „Havířov nás často přečísloval a ve velkém počtu i napadal většinou ve třech hráčích. Vzadu jsme si ze začátku hodně zahrávali a nedostávali puky z pásma ven,“ uvědomoval si problémy Šmerha.

Pražané se dostali do pořádného tempa až v poslední třetině. Svého soupeře několikrát pořádně zmáčkli a kanonýr Bílek krátce poté snížil na rozdíl jediného gólu. „Potřebovali jsme změnit naši hru. Více si vypomáhat obránci,“ pokračoval v hodnocení Šmerha. Ten byl v 50. minutě u nejdůležitějšího momentu závěrečné části. Protlačil se před obrán-ce, ten jej zahákoval a rozhodčí nařídil trestné střílení. K puku se rozjel sám, ale bekhendovým blafákem se neprosadil.

„Nervózní jsem nebyl. Trenér se mě ptal, jestli chci jet, tak jsem pochopitelně řekl, že ano. Bohužel mi kotouč při zakončení sjel z hokejky, ale na to se nehraje. Prostě jsem nájezd nedal,“ okomentoval zahozenou příležitost ke srovnání. „Bylo by to 3:3 a mohlo se se zápasem ještě něco udělat. Škoda,“ litoval.

Ke kýženému vyrovnání nevedla ani závěrečná hra slávistů bez brankáře. Domácí kombinovali před havířovskou brankou, stříleli, ale bez efektu. „Chtěli jsme vyhrát vhazování na Honzu Nováka, který by je odtáhl, a já bych si tam najel na střelu z voleje. To se podařilo, ale netrefil jsem bránu,“ přiblížil Šmerha závěrečné vteřiny prohraného utkání.

Z pohledu domácích bylo jediným jeho světlým momentem jubileum kapitána Jana Nováka. Zkušený obránce si připsal 300. bod ve slávistickém dresu, když asistoval právě u Šmerhovy trefy.

„Je to pro mě čest. Už asi pátý zápas jsem měl 299 bodů a chtěl je mít co nejdříve zaokrouhlené,“ řekl Novák. Fanoušky pochopitelně vždy zajímá, zda ho pokoření mety bude něco stát do týmové kasy. „Jelikož jsem pokladník, tak si to asi nějak ošéfuju,“ žertoval. Aby se mohl usmívat celý tým, musí opět zabrat. Nejbližší příležitost bude mít ve středu ve Vsetíně.