Pražané přitom začali dobře, byli aktivní a i když brzy inkasovali gól z hole Kucharczyka, těsně před odchodem do šaten srovnal Havel.

"Určitě jsme předvedli lepší výkon než v předchozím zápase s Jihlavou. První třetinu jsme byli aktivnější než soupeř, bohužel skončila jen 1:1," pokračoval Kolařík.

Poprvé do vedení se slávisté dostali ve 28. minutě, kdy se prosadil Petrov. Bohužel ho ale udrželi jen pouhých 33 vteřin a zásluhou Jonáka bylo srovnáno.

"Ve druhé části jsme byli malinko horší, chvílemi jsme se dostávali pod tlak. Výsledek 2:2 ale pro nás byl přijatelný," poznamenal asistent hlavního trenéra Jiřího Vebera.

Dvakrát Slavia vedla, všechny body z Edenu ale nakonec vezla Jihlava

Remízový stav vydržel až do 50. minuty, která odstartovala gólovou smršť vsetínských hráčů. Nejprve se trefil Půček, po něm Rob a na konečných 5:2 pečetil znovu Půček.

"Bohužel nám to tam napadalo, dostávali jsme gól z individuálních chyb," dodal Kolařík.

Jeho bývalý nadřízený, Jan Srdínko, se přesunul ze Slavie do Vsetína před necelými dvěma roky a v novém působišti se mu po boku kolegy Romana Stantiena daří. Vítězství nad svým bývalým klubem si hodně cenil. "Jsme za to vítězství rádi, stál proti nám silný soupeř. Utkání bylo kvalitní, dvě třetiny se lítalo nahoru dolu a šance byly na obou stranách. My měli naštěstí ve třetí třetině trochu navrch a dokázali šance proměňovat," řekl k zápasu.

Slávisty čeká další zápas už v pondělí, do Edenu přijede Poruba. Zápas začíná úderem 18. hodiny.

Vsetín – Slavia 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 7. Kucharczyk (Hořanský, Smetana), 28. Jonák (Pšurný), 50. Půček (Vlach, Jenáček), 57. Rob (Jonák, Štach), 59. Půček (Jonák, Vlach) – 19. Havel, 28. Petrov (Doležal, Havel). Rozhodčí: Koziol, Ondráček – Hanzlík, Kráľ. Vyloučení 3:2. Bez využití.

Slavia: Michajlov – Barák, Veber, Hejda, Hovorka, Duda, Havel, Zelingr – Poletín, Žejdl, Vlček – Machač, Knotek, Kružík – Kern, Doležal, Petrov – Šteiner, Pšenička, Brož.

Další výsledky: Poruba – Litoměřice 1:4, Benátky nad Jizerou – Havířov 5:2, Přerov – Vrchlabí 1:2 po sn, Šumperk – Prostějov 4:3 po sn, Jihlava – Třebíč 0:3, Kolín – Ústí nad Labem 3:4, Kadaň – Sokolov 0:5 kontumačně.