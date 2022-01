Proti Ústí to nebylo nic jednoduchého. A když se hosté dostali do vedení, zdálo se, že body se z Edenu opět povezou pryč. Tři góly ve třetí části ale odpor Severočechů zlomily.

"Bylo to ubojované utkání, chvílemi hodně nahoru dolů. Myslím si, že rozhodla bojovnost a poctivost. Pro nás je to moc důležité vítězství. Potřebovali jsme získat tři body, abychom si v tabulce udrželi pozici. Nebo ji ještě zlepšili," pokračuje Doležal.

Ten se na výhře podílel jedním gólem, hlavní hvězdou byl ale brankář Martin Michajlov, který nastoupil do branky po delší odmlce. "Chytal skvěle. Vždy potřebujeme, aby nám gólmani zachytali, což ty poslední zápasy potvrzují. Bez toho se nedá vyhrávat – když v důležitém momentu zakročí a vychytá šanci, tak to strašně pomůže," chválí.

Obrat ve třetí třetině. Sešívaní vyhráli i druhé letošní utkání

V červenobílé kabině byla po středečním zápase dobrá nálada. Čekání na domácí výhru bylo dlouhé.

"Samozřejmě jsme za to rádi, protože se nám v Edenu z nějakého důvodu nedaří. Venku vyhráváme, ale tady se nám to až tak nedařilo. Jsme rádi, že jsme to konečně zlomili, a doufám, že na to navážeme v dalším utkání," přeje si.

Další domácí duel je na programu už v sobotu 8. ledna. Do Vršovic přijede Havířov. Když odečteme Kadaň, která zakončí sezonu díky klasickým i kontumačním porážkách bez jediného bodu, je tým ze severu Moravy v tabulce tím nejhorším. Povinnost tak velí opět zvítězit. "Nesmíme vůbec přemýšlet nad tím, kdo přijede. Musíme navázat na zápas s Ústím, kdy jsme protrhli domácí smůlu a zase se snažit o tři body," míní Doležal.