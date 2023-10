Po jedenácti odehraných kolech Chance ligy měli hokejisté Slavie na svém kontě v kolonce vítězství v tabulce zapsanou číslici 2. Po sobotním zápase na ledě Třebíče to sice nezměnili, ale v jejich situaci se dva body za vítězství 4:3 po prodloužení určitě počítají!

Slávisté vyhráli v Třebíči 4:3 po nájezdech. | Foto: Deník/Michal Káva

Do utkání vstoupili hosté sebevědomě, ale první branku dali domácí. Skóre duelu ve prospěch Třebíče otevřel Matěj Svoboda, v devatenácté minutě srovnal Josef Slavíček. Skóre ve prospěch Pražanů otočil ve 25. minutě úspěšnou tečí Jiří Průžek. Třebíč srovnala v přesilovce pět na tři po trefě Antonína Bořuty.

I hosté využili svou přesilovku, ve 38. minutě vrátil Slavii vedení Jaroslav Brož. Domácím se povedlo srovnat zkraje třetí třetiny gólem Martina Dočekala a duel postupně dospěl do samostatných nájezdů, v nichž se prosadil jen hostující Edgars Kulda.

"Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře. Výsledek první třetiny byl 1:1, což pro nás byla obrovská výhra. Chyběl nám pohyb, nevyhrávali jsme osobní souboje a celkový výkon byl z naší strany velmi špatný. V kabině jsme si k tomu pak něco řekli a myslím, že to šlo ve druhé třetině dost vidět. V zápase to pak byla taková přetahovaná. Jednou jsme hráli přesilovku my, pak zase domácí," hodnotil zápas slávistický kouč Daniel Tvrzník.

"Neuvěřitelné byly výkony rozhodčích. Udělali z celého zápasu neskutečnou bramboračku. Celý zápas neskutečně ovlivnili, posílali nás do oslabení proti pěti za zákroky, jejichž posouzení nezapadalo do rámce řízení zápasu. V kontextu celého zápasu to bylo úplně skandální. Že náš gólman si přikrývá puk u tyče a nevědomky posune bránu, je pro ně nehorázné porušení pravidel. Proto moc děkuji celému týmu, který hrál velmi obětavě, jak oslabení, tak situace za standardního počtu hráčů," dodal Tvrzník.

Třebíč – Slavia 3:4 po sn (1:1, 1:2, 1:0)

Branky: 13. Matěj Svoboda (Furch, Malý), 33. Bořuta (Štebih, Dočekal), 43. Dočekal (Bořuta, Vodný) – 19. Slavíček (Klikorka, Kajínek), 25. Průžek (Kulda, Knotek), 38. Brož (Žejdl), rozh. náj. Kulda. Rozhodčí: Veselý, Čáp – Štofa, Komínek. Vyloučení 5:7. Využití 2:1. Diváků: 1021.

Slavia: Volevecký – Žovinec, Křepelka, Kremláček, Holý, Klikorka, Kajínek, Hrdinka – Všetečka, Žejdl, Brož – Průžek, Knotek, Kulda – Havrda, Helt, Slavíček – Simon, Slavík, Strnad.

Další výsledky: Sokolov – Jihlava 1:3, Frýdek-Místek – Litoměřice 3:5, Prostějov – Poruba 3:0, Kolín – Vsetín 2:3, Zlín – Přerov 3:4 po pr., Znojmo – Pardubice B 1:2 po pr.