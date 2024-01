Hodně smolný zápas prožili hokejisté Slavie ve 34. kole druhé nejvyšší soutěže. Na ledě pelhřimovského stadionu, kde má azyl jihlavská Dukla, padli 3:5, i když po první části vedli 2:0! S týmem odcestovala nová brankářská posila Paavo Hölsä z Finska, ale do hry zatím nezasáhl, kryl záda mladíkovi Voleveckému.

Hokejisté Slavie prohráli v Pelhřimově s Jihlavou 3:5. | Foto: Deník/Michal Káva

"Odehráli jsme dobrou první třetinu, kde jsme byli lepší než domácí. Měli jsme dobrý pohyb a mohli jsme z ní vytěžit více gólů, bohužel ve hře 5 na 5 se nedokážeme prosadit. Ve druhé třetině už jsme hráli daleko od sebe a ztráceli jsme kotouče, udělali jsme řadu špatných rozhodnutí," hodnotil zápas kouč Slavie Aleš Totter.

"Během první třetiny, kdy jsme dostali první gól, na nás padla deka. Vůbec jsme nebyli schopní si přihrát. Slavia byla lepší v soubojích i bruslení, my jsme se vůbec nemohli dostat z obranného pásma. I když jsme během druhé třetiny využili přesilovku, tak podle mě Slavia byla pořád o kousek lepší. Pak jsme se rozhodli stáhnout hru na tři lajny. I když to nemělo vliv na první dva góly ve třetí třetině, které padly rychle po sobě, ale naše hra se rapidně zlepšila a dokázali jsme dotáhnout obrat do konce. Slavia měla stále spoustu dalších šancí, ve kterých nás podržel gólman, díky němu jsme měli po dvou třetinách ještě vůbec o co hrát. Za třetí třetinu musíme dát klukům kredit, jsme rádi za to, jak jsme ji odehráli," říkal jihlavský kouč Karel Nekvasil.

"Po dvou třetinách jsme vedli 2:1, pak ale ve smolný moment přišla zlomená hokejka a bylo to 2:2, Šimon Jelínek tyhle situace umí. Potom si vybral slabší chvilku náš gólman. Bohužel to tak máme celou sezonu. Já sice nejsem na Slavii od začátku, ale je to hrozně frustrující. Neproměňování šancí a výkony brankářů lámou Slavii na příčky, kde aktuálně jsme. Říkali jsme po zápase hráčům, že jsou jen dvě možnosti. Buď z toho utečou, nebo zabojují. Věřím, že kromě několika jedinců, kteří už jsou mimo organizaci, budou všichni bojovat," dodal slávistický kouč.

V sobotu od 15 hodin čeká na jeho svěřence důležitý domácí zápas se Znojmem.

Jihlava - Slavia 5:3 (0:2, 1:0, 4:1)

Branky: 29. Cachnín (Dundáček, Havránek), 42. Jelínek (Havránek, Harkabus), 43. Cachnín (Koštoval, Pořízek), 56. Jelínek (Harkabus), 58. Havránek (Jelínek) - 11. Beran (Holý, Guman), 13. Knotek (Guman, Beran), 60. Kremláček (Žovinec, Průžek). Rozhodčí: Zavřel, Svoboda – Kotlík, Polák. Vyloučení 5:7. Využití 1:2. Oslabení 1:0. Střely na branku 24:28. Diváků: 611.

Slavia: Volevecký – Žovinec, Křepelka, Kremláček, Holý, Hrdinka, Kajínek – M. Beran, Kulda, Guman – Půček, Knotek, Průžek – Havrda, Slavík, J. Brož – Všetečka, Polák, Strnad.

Připomeňte si zápas Slavie s Jihlavou v Edenu během listopadu:

