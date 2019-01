PRAHA - Magická třináctka. V pořadí zápas hokejistů Kladna na hřištích soupeřů. V předchozích nevyválčili žádnou výhru za tři body. Na Slavii také nepochodili.

Odvezli si porážku 5:3. „Bojujeme, bojujeme, ale hraje se na góly,“ bědoval asistent trenéra Petr Kasík. Nebylo se čemu divit. Hosté hráli ve druhé části šest minut dlouhou přesilovku. „Netrefíme ani prázdnou branku,“ hlesl Kasík.

Radost naopak vládla na druhé straně. Skóre na slávistické straně uzavřel David Hruška. Trefil stý gól Slavie v sezoně. „Asi budu muset dát něco do kasy,“ dodal překvapený útočník.

Porážka kladenských se dala tak trochu čekat.

Stačilo nakouknout do statistik letošní extraligy. V nich byla uschována krutá pravda. Domácí byli ve všem lepší. Vyhráli, ale nešlo o bezstarostnou jízdu Růžičkových hochů. „Je těžké udržet top formu po celou sezonu. O to důležitější je výhra, i když se herně tolik nedaří,“ řekl slávistický asistent Jiří Kalous.

První gól utkání patřil hostům, ale slávisté srovnali v symbolickém čase. Časomíra se zastavila na údaji 14:44. 14 – Marek Tomica přihrál a 44 – David Hruška srovnal.

Ještě před tím vzbudila rozruch také časomíra. Zaspala začátek. Téměř devět minut čas neexistoval. Hlasatel musel vše oznamovat ústně. Technika na světelné kostce zradila.

Po druhé třetině Slavia vedla 3:2. Nejvíce emocí vzbudil gól na 2:1. Střela Martina Hlavačky trefila brankáře Zdeňka Orcta do masky, ale sudí Fraňo hru nepřerušil a Igor Rataj skóroval. Kladenský gólman pak dokonce na třicet sekund šel z branky. „Ulítla mu spona. Rozhodčí to měl asi písknout, ale to už nezměníme,“ dodal smutný Kasík.

Slavia Praha - Geus Okna Kladno 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) Branky a nahrávky: 15. D. Hruška (Tomica), 31. Rataj (Hlavačka), 39. Beránek (D. Hruška), 47. Micka (Sup), 49. D. Hruška (Vondrka) - 10. Gardoň (Pavlas), 39. Bělohlav (Kalla), 56. Bělohlav (Gulaš). Rozhodčí: Fraňo - Čížek, Prchal. Vyloučení: 7:5, navíc Tomica (Slavia) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 4624.