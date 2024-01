Čtyři porážky v řadě, z toho dvě s nejbližšími soupeři, s nimiž bojují o záchranu ve druhé nejvyšší soutěži. Tato bilance přikovala tým Slavie na poslední příčku tabulky s pětibodovou ztrátou na třinácté Znojmo. Tato ztráta platí i nadále, přestože slávisté vyhráli v Třebíči 4:2 - tři body ale bralo i Znojmo a Frýdek-Místek - ale cenné vítězství pomůže minimálně psychicky.

Chance liga, 35. kolo: Slavia - Znojmo 3:5. | Foto: Deník/Michal Káva

"Jsem na náš tým pyšný, odehráli jsem to takticky. Klíčový byl pro nás první gól a následné odskočení, to nám pomohlo a mohli jsme se trošku zklidnit. Hráli jsem zodpovědně, nebyli jsme tolik aktivní, hlídali jsme si kotouč a tím si myslím, že jsme domácí trošku zaskočili. První třetinu jsme domácí prakticky nepustili ke hře a v druhé přesilovce jsme dokázali skórovat. Řekl bych, že právě tato první třetina byla vůbec ta nejlepší, kterou jsme zatím odehráli. Dlouho jsme se drželi v útočném pásmu a díky tomu jsme měli několik šancí na gól," řekl k utkání kouč Pražanů Aleš Totter.

Jak zmiňoval, první třetina se hrála podle slávistických not, ale úvodního gólu se Pražané dočkali až dvanáct vteřin před koncem, kdy se v přesilovce prosadil Beran.

Kanadská posila pro Spartu! V Praze se hlásí útočník Stephen Harper

Tentýž hráč přidal druhou trefu krátce po změně stran a když se v polovině utkání trefil také Průžek, zařídilo to hostům tříbrankový náskok a vyhnalo to třebíčského brankáře Jekela na střídačku, jeho místa zaujal Mičán.

Třebíčští vykřesali jiskřičku naděje krátce po startu třetí části, kdy snížil Bořuta.

Další domácí kolaps. Slavia padla s Frýdkem a už jí hodně "teče do bot"

Definitivně byl odpor domácích zlomen v 57. minutě, kdy přidal čtvrtý gól "sešívaných" Brož. Třebíčský Psota pak pár desítek vteřin před koncem dal výsledku konečnou podobu - 2:4!

"Ponaučili jsme se z předchozích zápasů, které jsme prohráli, a zaměřili jsme se na maličkosti v obranném pásmu. Hráli jsme jednoduše a díky tomu jsme také vyhráli. Získali jsme cenné body, které jsou v naší pozici o to důležitější. V den zápasu slavil náš kapitán narozeniny, o to lepší je to výhra. Dali jsme tak i ostatním najevo, že nic nevzdáváme," těšilo Tottera.

Slavia nedala v Prostějově ani gól. Soupeři jí trochu odskočili

Třebíč - Slavia 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky: 42. Bořuta (Dočekal, Bittner), 59. Psota (Vodný, Dočekal) - 20. Beran (Knotek, Guman), 26. Beran (Klikorka, Kucharčík), 31. Průžek (Žovinec, Knotek), 57. Brož (Průžek, Hrdinka). Rozhodčí: Wagner, Petružálek – Polák, Sýkora. Vyloučení 4:3. Využití 2:1. Diváků: 951.

Slavia: Volevecký – Žovinec, Klikorka, Hrdinka, Holý, Kajínek, Křepelka – Beran, Polák, Guman – Průžek, Knotek, Brož – Havrda, Kucharčík, Strnad – Všetečka, Půček, Slavíček.

Zdroj: hokej.cz