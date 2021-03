„Od začátku zápasu jsme dominovali a podali skvělý výkon. To bylo podobnéi v předchozím zápase, ale tentokrát jsme nastřílelii góly. Všichni podali maximum, byl to skvělý zápas,“ pochvaloval si kapitán a střelec vítězné branky Jan Novák.

Zápas začal minutou tichu na počest v pondělí zesnulé bývalé úspěšné atletky Heleny Fuchsové, která u slávistů působila v letech 2006 až 2010 jako kondiční trenérka. Přímo na ledě s týmem slavila mistrovský titul v roce 2008…

I na její počest chtěli sešívaní uspět a od začátku se hnali za vítězstvím. Stejně jako v nedělním zápase svého soupeře jasně přestříleli, ale hlavně se začali prosazovat gólově.

Nejprve jejich aktivitu zchladil vedoucí gól třebíčského Bittnera, ale ještě do přestávky srovnal Kružík a do poloviny zápasu to bylo 3:1 po trefách Vampoly s Vlčkem.

Hrálo se hodně tvrdě a vyhecovaně, na ledě to neustále jiskřilo a vrátka na trestnou lavici byly neustále v permanenci.

Hosté vstřelili kontaktní gól Šťovíčkem, důležitý moment utkání pak přišel 48 vteřin před druhou sirénou, kdy střelou od modré vrátil Slavii dvoubrankový náskok kapitán Novák.

Drama vrcholilo a v 52. minutě to bylo opět o jeden gól, když se prosadil Krliš.

Domácí byli stále aktivnější, ale další uklidňující gól už nedokázali přidat. Třebíčští se pak sami připravili o možnost hry bez brankáře, když musel dvě minuty před koncem na trestnou Psota. Slávisté tak důležité vítězství uhájili.

Slavia - Třebíč 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Branky: 12. Kružík (Bednář, Kafka), 23. Vampola (Doležal, Šteiner), 27. Vlček (Poletín, Kružík), 40. Novák (Bednář, Kafka) - 10. Bittner (Psota, Nedbal), 32. Martin Šťovíček, 52. Krliš (Bittner, Psota). Rozhodčí: Pilný, Souček – Hnát, Šimánek. Vyloučení 7:9. Využití 2:1.

Slavia: Michajlov – Duda, Sedlák, Jeřábek, Říha, Krejčí, Novák, Veber – Kafka, Vampola, Kuťák – Pšenička, Bednář, Šmerha – Vlček, Poletín, Kružík – Ondráček, Šteiner, Doležal.

Třebíč: Jekel – Chalupa, Nedbal, Tejnor, Zukal, Vodička, Furch – Beránek, Michálek, Ferda – Krliš, Bittner, Psota – Šťovíček, Nedvídek, Kratochvil – Křehlík, Malý, Hrubec – Oščádal.