Praha - V hokejové bitvě dvou Slavií měla nad tou Horáckou jasně navrch ta pražská. Středeční večerní zápas šestého kola 1. ligy měl jasný průběh. Slavia Praha vyhrála v Třebíči 7:1! Slávistům vyšel úvod a už ve druhé minutě se ujali vedení zásluhou Juríka. V polovině úvodní části přidal druhou branku Čermák a těsně před druhou sirénou tentýž hráč zařídil týmu z Edenu tříbrankový náskok.

Hokejisté Slavie (v bílém) proti Třebíči. | Foto: Deník/Libor Plíhal

To nejdivočejší přinesl úsek mezi 47. a 54. Během této sedmiminutovky se do třebíčské sítě postupně trefili Jurík, Hraško, Tomek, Punčochář a rázem to bylo 7:0! Domácí se dočkali alespoň čestného úspěchu, čisté konto sebral Hylákovi necelé tři minuty před koncem Polodna.

Ve vyrovnané tabulce slávistům patří po šestém kole druhá příčka!

První hokejová liga - 6. kolo

Třebíč - Slavia Praha 1:7 (0:2, 0:1, 1:4)

Branky: 58. Polodna - 2. a 47. Jurík, 11. a 39. Čermák, 51. Hraško, 53. Tomek, 54. Punčochář. Rozhodčí: Přikryl - Reich, Zídek. Vyloučení: 3:4, navíc Pekr (Třebíč) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 2140.

Další zápasy: Litoměřice - Přerov 7:6 (2:2, 2:1, 3:3), Havířov - Kladno 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0), Most - Prostějov 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0), České Budějovice - Kadaň 3:2 (1:0, 2:2, 0:0), Jihlava - Benátky nad Jizerou 2:4 (0:2, 1:1, 1:1).