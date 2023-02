Je to super, líbí se mi, že takhle může pomáhat větší skupina nás hokejistů. Jenom podporovat takhle dál, je to skvělé.

Do utkání jste nastoupili ve speciální oranžové sadě dresů. Nebylo to trochu nezvyklé a matoucí?

Já bych řekl, že nám to možná i pomohlo. Kolikrát jsme se viděli možná i líp, protože ty dresy svítí. Nezvyk to nebyl vůbec, ta barva se nám líbila. Chtěli jsme hlavně získat tři body, což se nám povedlo.

O kapku lepší byl i váš výkon v porovnání s předchozím zápasem proti Pardubicím B, že?

Jo, to určitě. Herně to z naší strany nebylo to, co bychom chtěli, ale naštěstí jsme to zvládli a vyhráli jsme.

Jak moc pomohly dva rychlé góly?

Skočili jsme na ně a dali jsme dva rychlé góly. Prvních pět deset minut z naší strany bylo dobrých, což nás uklidnilo možná až moc. Potom jsme trošku přestali hrát. To se nám nesmí stávat, musíme se z toho ponaučit.

Jednu z branek jste dal i vy, když jste napálil puk do úplně odkryté sítě. Byl to spíš jeden z těch jednodušších gólů, ne?

Žádný gól není úplně jednoduchý. Na první pohled se to tak zdá, ale já se na bránu skoro nepodíval. Jenom mi to tam přistálo, ani jsem to moc nečekal. Jsem rád, že mi to neulítlo jinam.

Zápas jste prakticky celou dobu kontrolovali. Bylo vůbec znát, že proti sobě nastoupili sousedi z tabulky?

Já bych řekl, že jo. Obě strany chtěli vyhrát, což bylo znát. Z naší strany nebyl zápas dobře odpracovaný. Prvních deset minut bylo dobrých, potom jsme bohužel trochu zůstali spát a Kolín nás přehrával. Jsme rádi, že nám to tam napadalo, ale byli jsme šťastnější tým. Že by to herně bylo to, co chceme, to ne.

V lednu nebyl v Chance lize lepší tým než Slavie. Kde se to zlomilo, že jste tak vyletěli tabulkou a začalo se dařit?

První moment, který nám hodně pomohl, byl ten, že přišel pan trenér Tvrzník, který jasně řekl, co budeme hrát a jak to budeme hrát. První kola, co tady byl s námi, jsme prohrávali, protože jsme si nemohli sednout, nebylo to ono. Jsem rád za to, že si to sedlo. Je vidět, že když na tom budeme pracovat dál, tak to přinese úspěch. Nechceme být jen nejlepší tým ledna, ale chceme vyhrát do konce sezony všechny zápasy a udělat nějaký úspěch.

Máte tedy nějaký cíl do konce základní části? Je tam nějaké místo v tabulce, po kterém pokukujete?

Nechci mluvit za celý tým, ale za sebe bych si přál, abychom vyhráli, co se dá. Uděláme pro to maximum a pak se ukáže, kam nás to dostane.

Osobně se vám daří. Jste nejproduktivnějším bekem týmu a vysloužil jste si i starty v extralize. Jak se to poslouchá?

Je to hezké, ale žádné usnutí na vavřínech v mé hlavně neprobíhá. Vím, že je přede mnou ještě hodně velký kus práce. Celou dobu pracuju, jsem rád, že se mi to vrací za to, co tomu celý život dávám. Budu pracovat dál.

Jak psychicky pomohla šance v extralize za Kladno, za které jste vstřelil i svůj druhý extraligový gól?

Byl to neuvěřitelný moment v mé kariéře. Neskutečné. Zahrál jsem si s hráči, o kterých se mi mohlo zdát. Určitě mi to pomohlo. Je tam větší tempo, silovější hokej… Jsem rád, že jsem si z toho něco přinesl i do první ligy a můžu tím pomoct Slavii.

Nyní před sebou máte přestávku. Těšíte se na ni?

Jo, určitě. Teď se jdeme s kluky najíst, dáme večeři a budeme mít dva volné dny. Využiju to na fyzio a bazén. Přišlo to vhod.

