Úvodní desetiminutovka přitom takovému výsledku vůbec neodpovídala. "Vstup do zápasu nebyl z naší strany úplně to, co jsme si představovali. Soupeř nás přečísloval, špatně jsme dobruslovali. Uklidnil nás ale první gól z přesilovky, hned na to padnul druhý. Myslím, že tím se zápas rozhodl. První třetina 3:0, od druhé třetiny jsme hru docela kontrolovali," řekl k zápasu asistent slávistického hlavního kouče Jiřího Vebera Pavel Kolařík.