Liberec - Hokejisté Slavie udolali Liberec 4:3 v prodloužení a čtvrtfinálovou sérii play off vyhráli 4:3.

Hokejisté Slavie dnes zvítězili v rozhodujícím sedmém utkání čtvrtfinále play off extraligy na ledě Liberce 4:3 v prodloužení a vyhráli sérii 4:3 na zápasy. O postupu Pražanů, kteří ještě pět minut před koncem základní hrací doby prohrávali 1:3, rozhodl v čase 73:05 útočník Tomáš Svoboda. V semifinále narazí svěřenci kouče Vladimíra Růžičky na vítěze základní části Třinec. Druhou dvojici tvoří Vítkovice a obhájce loňského prvenství Pardubice.

Liberec - Slavia 3:4 v prodl. (1:0, 1:0, 1:3 - 0:1)

Severočeši byli v úvodu lepším a aktivnějším týmem. Ve třetí minutě připravil Podkonický velkou šanci pro Kudrnu, toho ale vychytal Kopřiva. Poté zakončoval přečíslení dvou na jednoho zadák Derner, jenže ani on nenašel recept na překonání gólmana Pražanů. A nepovedlo se to ani rychlíkovi Bartovičovi, který vlétl do třetiny hostů, jenže jeho pokus o blafák Kopřiva bezpečně přečetl.



Na první gól tak čekala liberecká Tipsport arena až do poloviny 18. minuty. V ní nejprve domácí fanoušci trnuli, když se slávisté nastěhovali poprvé na delší čas před Vošvrdovu klec, ale několik slibných pozic k vedoucímu gólu nedotáhli. Vzápětí se hra přelila na druhou stranu, Ondřejův bekhendový pokus ještě Kopřiva vyrazil, ale pouze před sebe, kde číhal Urban a svou první trefou v extraligovém play off otevřel skóre.



Velmi podobné okolnosti předcházely i druhému gólu Bílých Tygrů. Ve 25. minutě nedokázali Pražané potrestat velké zaváhání domácích v hloubi obranného pásma a už chvilku nato o to více litovali. Nejprve mohl volně ležící kotouč v Kopřivově brankovišti dorážet do prázdné klece Hunkes, čemuž sice ještě zabránil faul slávistů, jenže domácí se šesti bruslaři v poli pokračovali v tlaku a Nedvěd střelou bez přípravy zvýšil.



Ve 34. minutě se do velké šance dostal Tomica, Moravec mu ovšem stihl v poslední možnou chvíli zablokovat hůl. Krátce poté hráli domácí přesilovku a s ní přišla i možnost Nedvěda. Liberecký kapitán se protáhl až tváří v tvář Kopřivovi, ten ale zachoval klid a nenechal Nedvěda ani zakončit. Slavii mohla dostat do hry Jaškinova teč, stav 2:0 se však neměnil.



Slavia se ovšem dočkala snížení hned zkraje třetího dějství, kdy využil přesilovku Pospíšil a zdálo se, že klíčová bitva dostane nový náboj. Už ve 45. minutě ale přidal třetí gól Liberce z otočky Kudrna a Severočechy tak znovu uklidnil. Vzápětí mohl přidat razítko na postup Klimenta, vynikající zákrok Kopřivy ovšem udržel Slavii v alespoň malé naději na zvrat.



Ve 49. minutě hráli Pražané 15 sekund v početní výhodě čtyři na tři, velká možnost přišla ale až v nadcházející klasické přesilovce, kdy stoprocentní šanci Čermáka při dorážce z bezprostřední blízkosti vychytal Vošvrda. Na druhé straně mohl rozhodnout Vak, ale Kopřiva vytěsnil jeho ránu ramenem.



Když už se zdálo, že Pražané budou jen těžko hledat sílu na zvrat, vlil jim v 56. minutě nový optimismus do žil Sklenář. Domácí viditelně znervózněli, což 66 sekund před vypršením základní hrací doby potrestal Svoboda a poslal tak duel do prodloužení.



V jeho úvodu měl nejprve dvě obrovské možnosti Vantuch, jenže neuspěl a stejně se i přes velký tlak a dvě přesilovky vedlo jeho spoluhráčům, jimž statečně čelil bezchybný Kopřiva. Slavia se dostala do své prakticky první možnosti na začátku 74. minuty a díky Svobodovi hned rozhodla o svém postupu.

Branky a nahrávky: 18. Urban (Vantuch, Ondřej), 26. P. Nedvěd (Špaček, Hunkes), 45. Kudrna (P. Nedvěd) - 42. Pospíšil (Krenželok, P. Jelínek), 56. Sklenář (Vondrka, Žižka), 59. T. Svoboda (Vondrka, Kadlec), 74. T. Svoboda (M. Čermák). Rozhodčí: Šindler, Ország (SR) - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 7:6. Využití: 0:1. Diváci: 7500 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:4.



Liberec: Vošvrda - Čakajík, Štich, Derner, Hunkes, Trončinský, Holub, Moravec, Ulrych - Bartovič, P. Nedvěd, Podkonický - Kudrna, Vak, M. Hořava - Klimenta, Víšek, Špaček - Vantuch, Urban, Ondřej. Trenéři: Kalous, Pešán a Kapoun.

Slavia: M. Kopřiva - Kadlec, Žižka, Kuboš, Krejčík, Roth, Kolařík - Micka, P. Jelínek, J. Doležal - T. Svoboda, Třetina, Tomica - Krenželok, Sklenář, Vondrka - Pospíšil, Endál, M. Čermák - od 36. navíc Jaškin. Trenéři: V. Růžička st. a Čelanský.

Program semifinále play off extraligy:



Sobota 19. března - 1. zápas:

18:10 HC Vítkovice Steel - HC Eaton Pardubice (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 3:4, 2:1 po sam. nájezdech, 0:4).

Neděle 20. března - 2. zápas:

18:10 HC Vítkovice Steel - HC Eaton Pardubice.

Pondělí 21. března - 1. zápas:

18:10 HC Oceláři Třinec - HC Slavia Praha (5:3, 3:4 po sam. nájezdech, 5:3, 1:2).

Úterý 22. března - 2. zápas:

18:10 HC Oceláři Třinec - HC Slavia Praha.

Středa 23. března - 3. zápas:

18:10 HC Eaton Pardubice - HC Vítkovice Steel.

Čtvrtek 24. března - 4. zápas:

18:10 HC Eaton Pardubice - HC Vítkovice Steel.

Pátek 25. března - 3. zápas:

18:10 HC Slavia Praha - HC Oceláři Třinec.

Sobota 26. března - 4. zápas:

18:10 HC Slavia Praha - HC Oceláři Třinec.

Neděle 27. března - případný 5. zápas:

18:10 HC Vítkovice Steel - HC Eaton Pardubice.

Pondělí 28. března - případný 5. zápas:

18:10 HC Oceláři Třinec - HC Slavia Praha.

Úterý 29. března - případný 6. zápas:

18:10 HC Eaton Pardubice - HC Vítkovice Steel.

Středa 30. března - případný 6. zápas:

18:10 HC Slavia Praha - HC Oceláři Třinec.

Čtvrtek 31. března - případný 7. zápas:

18:10 HC Vítkovice Steel - HC Eaton Pardubice.

Pátek 1. dubna - případný 7. zápas:

18:10 HC Oceláři Třinec - HC Slavia Praha.