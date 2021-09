Hokejisté Slavie v úterý večer sehráli přípravné utkání s kladenskými Rytíři. K popisu tohoto utkání by se rozhodně nehodilo slovo "přátelské". Zápas byl totiž plný tvrdých střetů, největší vzruch vzbudil faul Baráka se Steinerem na Jaromíra Jágra, jenž nedohrál a brzy jej do šaten doprovodil i mstitel Dotchin. Kladenští nakonec v Edenu vyhráli 3:2.

Jaromír Jágr po ostrém střetu nedohrál přípravný zápas na Slavii, kde jeho Kladno vyhrálo 3:2. | Foto: Deník/Michal Káva

Ač je mu skoro padesát a uklízí se do čtvrté formace, je Jaromír Jágr pořád v centru dění. Tentokrát dokonce i na postu centra, snad poprvé od návratu z KHL. V Edenu už po sto vteřinách nádherně připravil první gól Hlavovi a měl i sám několik velkých šancí. Zápas ovšem nedohrál. Ve třetí třetině si ho vyhlédla dvojice slávistů Barák – Šteiner a tvrdě ho rukama poslali proti mantinelu. Jágr se uhodil do hlavy a musel do kabiny, zatímco Jake Dotchin se ho jal tvrdě pomstít a zbil Baráka. "Nevím, jak na tom Jarda je, už opustil stadion. Je ale správně, že to tam jel Jake Dotchin vyřešit, od toho ho tady máme,“ řekl kouč Kladna David Čermák. V zápise o utkání má Jágr uvedeno zranění ramene.