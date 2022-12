V Kolíně vedli už od druhé minuty. Domácí dokázali ještě před odchodem do šaten srovnat, ale to bylo z jejich strany vše, pak už skórovali pouze slávisté. Hodně vyhecované a tvrdé utkání se rozhodlo ve třetí části. Za stavu 1:2 vstřelili Pražané dva góly během pouhých 22 vteřin a na tento úder už kolínští Kozlové zareagovat nedokázali.

"Odehráli jsme velice dobré utkání," těšilo kouče vítězů Daniela Tvrzníka. "Poctivě jsme odehráli celých šedesát minut, byli hokejoví. Dostali jsme smolný gól na 1:1, ale vítězství si zasloužili. Rozhodl začátek třetí části, kdy jsme odskočili," pokračoval.

I přes jasnou výhru se ale dokázal i rozčílit. "Za rozhodnutého stavu 5:1, pět minut do konce, přijde zákrok domácího hráče s cílem zranit soupeře. Absolutně bez respektu, to mi hlava nebere. Do hokeje to vůbec nepatří," okomentoval zákrok kolenem kolínského Nika, který dostal trest na pět minut a do konce utkání.

Chance liga, 32. kolo: Kolín – Slavia 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Branky: 17. Novák (Čáp, Král) – 2. Žovinec (Kern, Brož), 24. Kulda, 43. Žejdl, 43. Simon (Žovinec, Kern), 52. Brož (Klikorka, Szathmáry). Rozhodčí: Zavřel, Mejzlík – Thuma, Pěkný. Vyloučení 6:7 + Sklenář (S) 5 min., Matějček (K) 5 min. a Niko (K) 5 min. a do konce utkání. Využití 0:1. Diváků: 1523.

Kolín: Soukup – Piegl, Čáp, Naar, Niko, Zajíc, Jelínek, Cibák – Novák, Koukal, Král – J. Sklenář, Korkiakoski, Ouřada – Půček, Morong, Síla – Šedivý, Matějček, Lang.

Slavia: Málek – Klikorka, Hejda, Žovinec, Němeček, Barák, Szathmáry, – Všetečka, Žejdl, Kulda – Simon, Kern, Brož – Havrda, Slavík, D. Sklenář – Pšenička, Labuzík, Strnad.

Další výsledky: Frýdek-Místek – Přerov 3:2 po sn, Zlín – Prostějov 6:1, Jihlava – Vsetín 1:3, Poruba – Sokolov 4:2, Pardubice B – Třebíč 2:5, Šumperk – Litoměřice 6:3.