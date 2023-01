Slavia se tedy rozloučila se čtyřiadvacetiletým odchovancem pražské Sparty Pšeničkou, který za ni v této sezoně stihl odehrát 19 zápasů, ve kterých vstřelil dva góly. Kromě toho nastoupil osmkrát také za druholigový Děčín, kde posbíral rovnou jedenáct kanadských bodů.

Pražané za něj z Horácké Slavie získali o dva roky staršího Václava Krliše, který za sešívané nastupoval v sezonách 2016/17 a 2017/18. Tehdy sbíral první zkušenosti s dospělým hokejem a později si zahrál druhou nejvyšší soutěž ještě za Ústí nad Labem a právě Třebíč. V minulosti byl Krliš juniorským kapitánem v Plzni. V aktuální sezoně nastoupil za Horáckou Slavii do 33 zápasů a zapsal pět gólů a dvě asistence.

Ještě v minulém ročníku ale Krliš ukázal daleko větší potenciál. Během 45 utkání základní části bodoval rovnou 23x a vysloužil si i jeden extraligový start za svoji mateřskou Plzeň.

Oba vyměnění hráči nastoupili za své nové kluby hned v pondělním prvoligovém kole. Pšenička odehrál za Třebíč při porážce 5:6 po nájezdech s Kolínem necelých devět minut, zapsal jeden záporný bod do statistiky plus/mínus a třikrát vystřelil. Krliš odehrál ve čtvrté slavistické formaci jen necelých pět minut a do statistik se nezapsal.

Do dalších kol by měl ale určitě zvýšit konkurenci v útoku Pražanů. Ti vstoupili do nového roku přímo skvěle a během ledna stihli posbírat 23 bodů, tedy ze všech mužstev nejvíce. I proto se v tabulce vyhoupli na osmé místo a na serveru hokej.cz byli vyhlášeni týmem měsíce.

