„Cítili jsme, že jsme v zápase na koni, že jsme nedosažitelní. Domácí ale během necelých dvou minut vyrovnali a převrátili utkání na svou stranu. Nevím, kde přesně se stala chyba,“ kroutil nechápavě hlavou útočník Jaroslav Brož.

Že slávisté neudrželi vedení, se jim stávalo v této sezoně častěji, než jim samotným bylo příjemné.

„Sérii podle mého názoru rozhodlo, že jsme nedokázali v zápasech celou dobu dodržovat taktiku. Nedrželi jsme dobře třetího nahoře. Často nám ujeli do brejku v situacích, kdy jsme měli převahu, nebo dokonce přesilovku. Zbytečně obdržené góly prostě rozhodly,“ pokračoval Brož, na němž bylo pochopitelně vidět velké zklamání.

„Je to kyselé. Všichni jsou zklamáni, že nám skončila sezona a že už nebudeme moci bojovat o další úspěchy a postup dál. Na Kladno jsme si věřili, ale nezbývá nám nic jiného než jim pogratulovat,“ uznal.

Závěr posledního zápasu série byl hodně dramatický. Slávisté nejprve nevyužili přesilové hry, aby pak v samém konci poslal rozhodčí na trestnou hned dva z nich.

„Aby se v play-off zápase vylučovalo v posledních dvou minutách do tří, jsem v životě nikde neviděl. Myslím, že to se nedělá. To by musel být faul na vraždu. My jsme pět na tři před tím nedali, soupeř ji proměnil hned,“ zlobil se trenér Miloš Říha.

Kladno trestalo všechny chyby

Kladno postoupilo do semifinále hlavně díky tomu, že dokázalo trestat jakoukoliv chybu. Zápasům nechybělo nic, co má ve vyřazovacích bitvách být. Tvrdé střety, vyhecované situace…

„Často nás osekávali a dělali různé finty, kdy se nás snažili zastrašit. To k play-off neodmyslitelně patří a my jsme toho tolik nevyužívali… Uměli dát gól, uměli rozdat rány a celkově celá série byla ohromně těžká a náročná,“ popisoval Brož.

Naopak to, co chybělo nejvíce, byli samozřejmě diváci na tribunách.

„Hrozně jim děkujeme, že nás zvládli podporovat i v takto těžkých dobách, kdy nemohli osobně na stadion. Pro nás to také nebylo jednoduché, ale ze všech stran jsme cítili podporu, jelikož fanklub nám vyzdobil sedačky transparenty, které nám dodávaly pocit, že v tom jsou s námi. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo, a my jim to nedokázali oplatit nazpátek,“ dodal Brož.

Závěrečná část sezony se tak odehraje bez Pražanů. Ti si teď oddechnou na zasloužené dovolené.