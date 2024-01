S hokejisty Slavie to ještě před pár týdny vůbec nevypadalo dobře. Uzavírali tabulku Chance ligy s pětibodovou ztrátou na předposlední příčku. V sobotu ale v Litoměřicích vyhráli 5:1, šlo o třetí výhru v řadě a díky tomu své rivaly dotáhli.

Hokejisté Slavie vyhráli v Litoměřicích 5:1, naplno bodovali potřetí v řadě. | Foto: Deník/Michal Káva

"Máme pocit z dobře odvedené práce a jsme rádi, že jsme v Litoměřicích získali tři body," pochvaloval si kouč Slavie Aleš Totter.

Jeho svěřenci na domácí vlétli jako uragán a po dvaceti minutách do šaten odcházeli s vedením 3:0! Postupně se trefili Guman, Brož a Polák.

Konečně výhra doma! Hokejisté Slavie udolali Kolín

Slávisté byli při chuti i v další fázi zápasu a před jeho polovinou zařídil čtyřbrankový rozdíl Kremláček. O vítězi tak bylo prakticky rozhodnuto a otázkou byla jen konečná výše skóre. Pátý gól Pražanů vstřelil na začátku třetí části Beran, deset minut před koncem vstřelil litoměřický čestný úspěch Costa.

"Měli jsme dobrý vstup do zápasu, byli jsme disciplinovaní, pomohli jsme si přesilovými hrami, hráli jsme zodpovědně a přineslo nám to tři body. Víme, jak je v ofenzivě Stadion silný, a až na nějaké drobné výjimky jsme domácí nepustili do zápasu," pochvaloval si kouč Totter.

Pauza byla dlouhá, šlo o těžkou zkoušku, říkal po šlágru obránce Němeček

Litoměřice - Slavia 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Branky: 50. Costa (Jícha) – 10. Guman (Knotek, Holý), 13. Brož (Kulda), 19. Polák (Strnad, Holý), 27. Kremláček (Beran, Guman), 46. Beran (Guman). Rozhodčí: Barek, Čáp – Beneš, Maňák. Vyloučení 4:6. Využití 0:2.

Slavia: Volevecký – Žovinec, Klikorka, Hrdinka, Holý, Kajínek, Kremláček, Stejskal – Beran, Polák, Guman – Průžek, Knotek, Brož – Havrda, Kulda, Strnad – Všetečka, Kucharčík, Slavíček.

Další výsledky: Poruba – Zlín 2:1 po pr, Jihlava – Znojmo 6:3, Sokolov – Frýdek-Místek 2:0, Přerov – Kolín 2:0, Pardubice B – Prostějov 1:2 po sn., Vsetín – Třebíč 6:2.

Zdroj: hokej.cz

Extraligový šlágr rozhodlo prodloužení. Bonusový bod braly Pardubice