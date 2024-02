Ještě nedávno to nevypadalo v hokejové Chance lize pro Slavii dobře, když se krčila s odstupem na posledním místě. Skalpy tří nejsilnějších týmů z poslední doby, ale i výhra na ledě Znojma může Pražany trochu uklidnit. V posledních třech kolech jim totiž pro udržení stačí získat už jen dva body, naopak jediný jim chybí na desátý Kolín. „Díváme se jen pod nás. Náš cíl je jasný a věřím, že ho dosáhneme,“ doufá nejlepší střelec Slavie Matěj Beran, který zapsal už 16 gólů.

Chance liga, 44. kolo: HC Baník Sokolov - HC Slavia Praha. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Proti Prostějovu jste prohrávali o dva góly, ale zápas jste otočili na svou stranu. Čím to bylo?

Ukázali jsme charakter. První třetina nebyla z naší strany vůbec dobrá. Dělali jsme naivní chyby. Prostějov má výborný tým. Po první třetině jsme si něco řekli a od prvního do posledního hráče jsme to odmakali. Všichni dělali, co měli. To nám přineslo důležité tři body.

Trochu se zdá, že zápas kopíroval celou vaši sezonu, která nezačala dobře, ale teď už je záchrana hodně blízko.

Zachráněno ještě nemáme. Zbývají tři zápasy a matika je jasná. Ale hrajeme opravdu dobře a Paavo (Hölsä) nás drží. Pomůžeme si přesilovkou, dobře hrajeme oslabení. Hrajeme jeden pro druhého. Jsem rád, že to pomáhá.

Hraje se snáze, když za sebou máte jistotu v bráně?

Ano, ale předtím chytal skvěle i Volevák (Volevecký). Nebudeme si nic nalhávat, gólmanům jsme občas vůbec nepomohli. Měli to těžké. Teď si to sedlo. Máme tři zápasy a uvidíme, co bude.

Jak velký nápor na psychiku je boj o prvoligové přežití?

Hodně, hodně. Ale byl jsem zvyklý z Kladna. Poslední dva roky jsme hráli baráž, která byla na psychiku extrémně těžká. Tady je to ještě o to horší, že poslední jde dolů rovnou. Když se podívám, kde jsme byli měsíc zpátky. Ale nic ještě není hotového. V sobotu nás čeká cesta přes celou republiku do Frýdku. Tam to bude moc těžké, ale budeme to tam chtít uzavřít.

Kde se podle vás sezona lámala?

Kdykoliv nám teklo do bot, semkli jsme se a dokázali vyhrát ty důležité zápasy. Prostě se vše sešlo. Ukázali jsme si, že můžeme hrát dobrý hokej, když všichni děláme to, co máme.

Za poslední měsíc jste doma porazili tři nejlepší týmy soutěže.

Bylo to zasloužené. Ale upřímně nevím, kde se to zlomilo. Dobře blokujeme střely, máme dobrá oslabení i přesilovky. To jsou ty věci, které nás drží. Předtím jsme prohrávali spoustu zápasů o gól, teď se nám naopak daří o gól vyhrávat. Otočilo se to v náš prospěch. Byli jsme na dobré cestě a to se nám teď vrací.

Také jistě pomáhá, že z Edenu je celkem pevnost, že?

Jsme rádi, že na nás chodí fanoušci. Dělají na první ligu dobrou atmosféru. Škoda, že jsme nezačali hrát dřív. Byli bychom teď výš. Náš cíl je ale jasný a věřím, že ten dotáhneme do konce.

Mluvíte o záchraně, ale na desátý Kolín, který má zápas k dobru, ztrácíte už jen bod.

Jasně. Ale to jsme si říkali už několikrát. Momentálně se ale díváme jenom pod nás.

Ačkoliv jste za Slavii neodehrál celou sezonu, jste jejím nejlepším střelcem. Jak vám to tu sedí?

Sedí. Mám od trenérů velkou důvěru, hodně času na ledě. Také výborné spoluhráče. Jsem tu od toho, abych body dělal. Věřím, že jsem týmu pomohl. Leden jsme měli výborný. Týmově i osobně. Není to jednoduché, ale jsem rád, že se to v dobré otočilo. Věřím, že to byla jen otázka času, protože jsme měli dobré návyky z tréninku a povedlo se nám to převést do zápasů.