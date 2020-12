„Jihlava má dobrý tým. Všichni ale víme, o co hrajeme a jaký máme cíl,“ říká hrdě před úterní bitvou slávistický útočník Filip Kuťák.

Jihlavská Dukla už má za sebou několik zápasů, Slavii čeká první. „Malá výhoda to pro ně bude, ale bude to o pár prvních střídáních nebo maximálně o první třetině, pak se do toho dostaneme,“ neobává se Kuťák výraznějších komplikací.

Slávisté jsou v aktuální tabulce druhé nejvyšší soutěže na šesté příčce. Ovšem kompletní pětice nad Pražany má minimálně o dva zápasy více. Vedoucí Poruba, na kterou ztrácejí šest bodů, dokonce o čtyři více. V případě úspěšného návratu jsou tak ve hře i ty nejvyšší příčky.

Druhé Benátky mají stejně bodů jako Poruba, Jihlava je o bod zpět. „Jsme v plné síle,“ vzkazuje soupeřům čtyřiadvacetiletý forvard, který je s pěti body jedním z nejproduktivnějších hráčů týmu.

Během vynucené přestávky museli slávisté dlouho trénovat pouze na suchu, pak vzali zavděk azylem v Dobříši, než mohli opět na led v Edenu. „Byli jsme za Dobříš rádi. Určitě to pro nás bylo lepší, než kdybychom jezdili někde venku na rotopedech. My jsme hokejisti, patříme na led,“ míní trenér Slavie Martin Štrba.

Ten musel vedle fyzičky udržovat během dvouměsíční přestávky i psychickou pohodu. „Snažíme se ji dostat i do hráčů. Kluci dřou, makají, ale pořád si udržují dobrou náladu. Přistoupili k tomu výborně,“ těší jej.

Udělají mu radost konečně také v mistrovském zápase? Ten úterní v Jihlavě začíná úderem 16. hodiny.