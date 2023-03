Obrazem: Slavia doma podlehla Jihlavě. Je jedinou prohru od konce sezony

/FOTOGALERIE/ Po skvělém vstupu do roku 2023 se slávistická hokejová mašina trochu zadrhla, což znamenalo pád tabulkou a Pražané se dostali do předkola play-off až po posledním kole základní části. Ale ani to se pro ně nevyvíjí dobře. Jihlava totiž v pátek večer v Edenu vyhrála 3:2 a v sérii hrané na dvě vítězná utkání má vše ve svých rukách. Odveta na pelhřimovském ledě se hraje v neděli, případný třetí rozhodující zápas by se pak tamtéž konal v pondělí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

První zápas předkola play-off Chance ligy mezi Slavií a Jihlavou se hrál v pátek večer v Edenu. | Foto: Deník/Michal Káva