Hokejová Slavia zažívá zatím ročník jako na houpačce. Začátek sezony se jí vůbec nepovedl, chvíli byla úplně poslední a poté se dlouho potácela na předposlední příčce. Místo to stálo trenéra Jiřího Vebera a na lavičku se postavil Daniel Tvrzník z Litoměřic. Ani pod ním ale dlouho výraznější zlepšení nepřicházelo.

Tápající mužstvo začalo proto šachovat se složením týmu. Na kratší výpomoc přišel ostřílený obránce Vladimír Roth, chvíli v Edenu nastupoval i Tomáš Šmerha z Mladé Boleslavi a jako posila do útoku přišel Lotyš Edgards Kulda. Po vzájemné domluvě navíc v týmu skončila největší předsezonní akvizice Vladimír Růžička mladší.

Nyní to ale vypadá, že si ve Vršovicích konečně všechno sedlo. Slavia vstoupila do nového roku parádně a dosud neprohrála. Její jízdu postupně odnesl Frýdek-Místek, Šumperk, Zlín, Prostějov, Vsetín a Jihlava. Sešívaní během těchto šesti zápasů nastříleli 26 gólů a sami jich inkasovali jen sedm!

Šestá letošní výhra. Slavia doma v prodloužení udolala Jihlavu

Pražané tak jen potvrdili, že patří mezi velmi ofenzivní týmy. Celkem už v soutěži nasázeli 108 branek a v tomto ohledu jsou v Chance lize lepší už jen čtyři celky. Konečně ale přišla zásadně zlepšená defenziva!

Slavia totiž v této sezoně inkasovala hned 104 branek. V roce 2023 je to ale zatím jiná písnička. Sešívaní hned dvakrát udrželi čisté konto, když ve Zlíně zvítězili 4:0 a doma porazili Prostějov 5:0. Ve zbylých zápasech pak neinkasovali víc než dvakrát. Ke skvělým výkonům se navíc rozchytal brankář Roman Málek, který má v sezoně už čtyři vychytané nuly, tedy spolu s třebíčským Pavlem Jekelem nejvíce v soutěži.

Přerod Slavie započal už na konci minulého roku, kdy si mužstvo pomohlo sérií tří vítězných zápasů. Tehdy sešívaní porazili Litoměřice 7:2, Pardubice B 5:3 a Kolín 5:1. Jedinou kaňkou byla domácí porážka 0:4 s Porubou. Celkově tedy Slavia vyhrála devět z posledních deseti duelů a brala 26 z 30 možných bodů! Za deset utkání tak téměř zdvojnásobila zisk z předchozích 28 kol.

Další vítězství! Ani Vsetín, největší favorit Chance ligy, nezastavil Slavii

Není proto divu, že Pražané v tabulce vystoupali už na 7. příčku. Situace za nimi je ale nadále vyrovnaná, zatímco šestý Prostějov má už náskok devíti bodů. Pro Slavii ve verzi 2023 to ale není nestáhnutelná ztráta. Vždyť v současnosti není v lize tým s lepší formou.

Za posledních deset utkání je druhý nejlepší Přerov, který ale pobral hned o šest bodů méně! Nikdo pak za stejnou dobu nenastřílel více gólů než sešívaní a zároveň ani neinkasoval méně branek.

Slavia zkrátka chytila druhý dech a může pomýšlet na další posun směrem vzhůru. Kdo by to do týmu, který se dlouho krčil na posledním a předposledním místě, řekl?

„Hlavně se budeme chtít držet toho, co hrajeme. Myslím si, že to je platné a přináší to ovoce, takže v tom pokračovat,“ říká před startem poslední čtvrtiny základní části obránce Jakub Matyáš.

