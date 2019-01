Praha – Sedmi zápasy 5. kola pokračuje v úterý hokejová extraliga. Jediným týmem, který dosud nepoznal hořkost porážky, je Slavia. Svoji bilanci budou Pražané hájit v domácím prostředí proti Vítkovicím. Naproti tomu o první výhru v základní hrací době budou usilovat Karlovy Vary proti Spartě, Kladno s Hradcem Králové a Litvínov v souboji s obhájcem titulu Plzní.

TEĎ FYZIČKU. Jaroslav Bednář si v přípravě na ledě dobrovolně přidává. | Foto: GetPhoto/Martin Sidorják

Slavii čeká třetí domácí zápas za sebou, předešlé dva vyhrála po samostatných nájezdech a v prodloužení. „Máme sice deset bodů a vedeme tabulku, ale pořád to není takové, jak bychom si přáli. Musíme se zlepšovat. Vedeme i díky tomu, že máme štěstí. Oba poslední zápasy jsme mohli klidně i prohrát," řekl trenér Vladimír Růžička, který bude opět spoléhat na útočníka Jaroslava Bednáře a brankáře Dominika Furcha. Bednář se postaral o čtyři z osmi branek týmu, Furch kapituloval jen třikrát.

Start ročníku se zatím rozchází s ideálními představami Vítkovic, které mají s 16 inkasovanými góly nejhorší obranu. Kouč Peter Oremus navíc běduje nad herní nekázní; jeho celek v každém ze čtyř zápasů kapituloval jako první a musel dotahovat. „O zodpovědnosti a disciplinovanosti se bavíme stále, ale není to ono. Pokud chceme skutečně uspět, musíme být ještě zodpovědnější a disciplinovanější než doposud. Hráči by měli ukázat větší touhu po vítězství," prohlásil Oremus.

Karlovy Vary přivítají Spartu, přičemž jedna z největších postav sparťanské historie Richard Žemlička musí jakožto kouč Západočechů najít co možná nejdříve recept na žalostnou produktivitu svých svěřenců. Energie sice vydřela dva body z prvního zápasu, jenže pak už nebodovala, vstřelila jen tři góly ve stejném počtu zápasů a e poslední.

Sparta střídá lepší okamžiky se slabšími. Se 14 góly je nejproduktivější v soutěži, mínusem je však 11 inkasovaných branek. V třetím zápase na kluzišti soupeřů za sebou se Pražané budou soustředit hlavně na obranu. „V Liberci jsme udělali v defenzivě moc chyb a domácí to využili. Příště musíme hrát lépe," řekl asistent trenéra Zdeněk Moták.

Kladno vyšlo bodově i střelecky zcela naprázdno v Pardubicích, kolo předtím přitom udolalo 6:5 v nájezdech Ostravany. „Zatím je to spíš mizérie. Je to hodně o obranné činnosti, chtěli bychom vidět také větší zaujetí pro hru," připustil kouč Zdeněk Vojta před duelem s Hradcem Králové. „Nečeká nás žádný nováček, ale konsolidovaný tým, jenž pouze přesídlil jinam," zdůraznil Vojta. Chybí Miloslav Hořava a Procházka.

Hradec Králové čeká třetí zápas na kluzištích soupeřů, v předešlých dvou získal čtyři body a i s domácí výhrou třikrát za sebou bodoval. „Dá se říct, že start je v pořádku. Vyloženě jsme nezvládli první zápas, kdy jsme hráli hloupý hokej a doplatili jsme na to. Následující utkání byla už o něčem jiném. Abychom sbírali body i nadále, musíme bojovat a chodit do utkání stoprocentně připravení a koncentrovaní," uvedl trenér Peter Draisaitl na klubovém webu.

Litvínov změří poprvé od jarního strhujícího čtvrtfinále play off síly s Plzní. Severočeši dosud nebodovali naplno, ale třikrát už si zkusili nájezdy a dvakrát se po nich mohli radovat.

„Úspěch ve čtvrtfinále proti Litvínovu jsme považovali za klíčový, minulá sezona už je ale pryč. Soupeř má prakticky stejný kádr, čeká nás tedy těžký soupeř, který dosud nemá výhru za tři body a jistě udělá všechno pro to, aby tuto bilanci změnil," řekl kouč Milan Razým. „Musíme si dát pozor na dobré přesilovky soupeře, nám se naopak nedaří a změníme složení přesilovkových formací," prozradil Razým, který bude postrádat Petrušku. K dispozici už je naopak Kašpařík.

Pardubice sice už dvakrát prohrály, ale pokaždé zabodovaly. Při dvou výhrách v domácím prostředí ovšem gólman Martin Růžička dosud neinkasoval. „Vždycky je co zlepšovat. Vždy je to o spolupráci gólmana s obranou, což se celkově lepší, gólman Růžička chytá jistěji, na druhou stranu ale lépe brání i obrana," řekl pro klubový web asistent trenéra Miloš Říha mladší.

Zlín naposledy proti Karlovým Varům dosáhl na první tříbodové vítězství v sezoně. „Výsledek znamená psychické uklidnění pro celý tým, neboť se nám zatím dařilo se střídavými úspěchy," poznamenal asistent Juraj Jurík. „O síle Východočechů v domácím prostředí hovoří čísla. Oba domácí zápasy proti Litvínovu a Kladnu vyhráli, dali soupeřům devět branek a ani jednou neinkasovali. Velkou silou Pardubic je ofenzivní hra, kterou vedou zkušení útočníci Petr Sýkora a Marha," dodal Jurík.

Na Brňany čeká od úvodu sezony už čtvrtý start v domácím prostředí a rádi by navázali na poslední dvě vítězství. „S Libercem to nebude snadné, má výborné a střelecky produktivní zejména první dva útoky. Naše hra se ale také lepší, i když doplácíme někdy na zbytečné chyby," řekl kouč Vladimír Kýhos, který postrádá zraněného Pivka. Z první útočné formace zamířil na farmu do Třebíče Zohorna. „Nedaří se mu, nehraje podle našich představ," vysvětlil Kýhos. Do sestavy už naopak naskočil Holec.

Liberec si s chutí zastřílel v divokém domácím duelu proti Spartě (6:5), na jihu Moravy ovšem z posledních tří návštěv odvezl pouze bod. „Už v Litvínově jsme mohli vyhrát, ale nevyšlo to. O to důležitější pro nás vítězství nad Spartou je," prohlásil útočník Tomáš Pospíšil.

Třinec nebyl daleko od vítězství na půdě úřadujícího mistra, ale přes porážku na samostatné nájezdy naznačil vzrůstající formu. Svěřenci Jiřího Kalouse v ní chtějí pokračovat i proti Chomutovu, který v minulé sezoně doma dvakrát porazili. „V Plzni jsme odehráli velmi dobré utkání a budeme se na to snažit navázat. Chceme tři body," řekl Kalous. O střelecké probuzení se bude pokoušet také kanonýr Martin Růžička, který ve čtyřech kolech neskóroval. Ocelářům scházejí zranění Orsava s Hamerlíkem.

Chomutov sice prohrál tři ze čtyř zápasů, ale dvě porážky byly až po samostatných nájezdech. I proto jsou Piráti ve vyrovnané tabulce devátí.