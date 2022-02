Dva body proti Prostějovu za výhru 5:4 po nájezdech vypadá přijatelně, šlo o tabulkového souseda. Vzhledem k vývoji utkání je to ale pro slávisty ztráta jednoho bodu…

Proč? Během zápasu totiž hned třikrát vedli o dva góly. Pokaždé ale rychle inkasovali a vyrovnávací trefu Prostějov vstřelil 74 vteřin před koncem. Prodloužení nabídlo spoustu gólových šancí, ale oba brankáři dominovali. Zápas tak musel do nájezdů a v nich platilo to samé. Dvanáct nájezdníků neuspělo, jediným, komu se to povedlo, byl v sedmé sérii slávista Knotek. Cenný bonusový bod tak zůstal v Edenu.

Závěrečné kolo základní části je na programu ve středu a Slavia vyrazí z Edenu do Ústí nad Labem. A nebude je tam čekat nic jednoduchého. Pražané hrají o předkolo play-off, Severočeši o vyhnutí se baráži. Oběma celkům tedy půjde o hodně.

Škoda zbytečných ztrát během sezony. Při konečném zúčtování body chybí…

Slavia - Prostějov 5:4 po nájezdech (3:2, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 7. Zelingr (Žejdl, Kružík), 10. Vlček, 17. Kafka (Žejdl), 25. Kružík (Žejdl, Doležal), rozhodující nájezd Knotek – 10. T. Jáchym (Havlík, Jiránek), 19. Račuk (Novák, Mrázek), 32. Beránek (Račuk, Švec), 59. Klimíček (Mrázek). Rozhodčí: Hucl, Petružálek – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení 4:3. Využití 1:1.

Slavia: Michajlov – Hejda, Krejčí, Hovorka, Barák, Havel, Zelingr, Duda – Všetečka, Knotek, Kafka – Ondráček, Poletín, Doležal – Kružík, Žejdl, Machač – Brož, Kern, Vlček.

Další výsledky: Jihlava – Šumperk 5:1, Litoměřice – Ústí nad Labem 3:4 po nájezdech, Třebíč – Sokolov 3:2 po prodloužení, Vrchlabí – Havířov 4:1, Přerov – Frýdek-Místek 3:4 po nájezdech, Poruba – Benátky nad Jizerou 5:4 po prodloužení, Vsetín – Kolín 1:2.

