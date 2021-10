Domácí vedli od 13. minuty gólem Mertla, sparťané se prosadili až po uplynutí půl hodiny hry. V rychlém sledu se dvakrát prosadil E. Thorell, po něm i Sobotka a do šaten se šlo za stavu 1:3.

Tento stav platil ještě ve zmiňované 48. minutě… ale pak se začaly dít věci!Blomstrand vrátil svůj tým zpět do zápasu, v 55. minutě se prosadil Bulíř a hned o 40 vteřin později strhnul vedení zpět na plzeňskou stranu opět Blomstrand.

Uteklo jen dalších pár desítek vteřin a sparťan Zikmund srovnal. Zdálo se, že se oba týmy uklidní a do prodloužení to budou chtít dohrát, ale dvě minuty před koncem zkompletoval Blomstrand hattrick.

Hosté dostali možnost srovnat, když rozhodčí vyloučil jednoho z domácích hráčů, ale přesilovka trvala kvůli sparťanskému faulu jen krátce a po závěrečném hvizdu propukla plzeňská radost.

"První třetina byla vyrovnaná. Po dvou třetinách jsme šli do vedení 3:1, ale poslední třetina od nás byla totální zkrat a výpadek. Plzeň ve finále zaslouženě vyhrála. Takovému mužstvu, jaké máme, by se to stávat nemělo, abychom dvakrát v řadě ztratili výborně rozehrané utkání. Nevíme, kde je chyba, ale fakt je ten, že nám to teď bohužel prohrává zápasy. Musíme to zkusit hodit za hlavu a připravit se na další těžký zápas," poznamenal trenér Sparty Jaroslav Hlinka. A narazil tak na fakt, že hned ve středu hrají jeho svěřenci doma s Pardubicemi.

"Po druhé třetině jsme trochu zvýšili hlas a chtěli jsme se vrátit k naší hře. Pomohl nám gól v přesilovce na 2:3. Ten nás nakopl a změnil ráz utkání. Hráči si díky tomu zas začali věřit. Míchali jsme sestavou a vyšlo to, když jsme to otočili. Po špatném střídání soupeř znovu vyrovnal. Byl to blázinec, ale využitá přesilovka nám přinesla gól. Parádního obratu proti strašně silnému soupeři si obrovsky vážíme," těšilo plzeňského kouče Miloše Říhu.

Plzeň - Sparta 5:4 (1:0, 0:3, 4:1)

Branky a nahrávky: 13. Mertl (Dzierkals, Čerešňák), 48. Blomstrand (Čerešňák, G. Thorell), 55. Blomstrand (Suchý, Jiříček), 55. Bulíř (Mertl), 58. Blomstrand (Dzierkals, Mertl) - 31. E. Thorell (Sobotka), 35. E. Thorell (Řepík), 39. Sobotka (Chlapík, Mikliš), 56. Zikmund (Forman, Mikliš). Rozhodčí: Pražák, Obadal - Frodl, Komárek. Vyloučení 6:8. Využití 3:1. Diváků: 3357.

Plzeň: Svoboda - Čerešňák, Kaňák, Jiříček, Graňák, Kindl, Kvasnička, V. Lang - Schleiss, Kodýtek, Kantner - Dzierkals, Mertl, M. Lang - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Adamec, Přikryl, Suchý. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Sparta: Neužil - Moravčík, Pavelka, Polášek, Tomáš Dvořák, Jurčina, Mikliš, Jandus - Řepík, Sobotka, E. Thorell - Kaše, Chlapík, Prymula - Forman, Hašek, Doležal - Konečný, Zikmund, Buchtele. Trenér: Jandač.