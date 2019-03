Ale co hráči, jejichž klubům už skončila sezona? A obzvlášť ti s reprezentačními ambicemi? Pro ně tohle období roku bývá hodně složité. Musejí se udržovat ve formě, trénovat, dřít v přípravných duelech. Místo v konečné nominaci na MS přitom zdaleka nemají jisté.

„Není jednoduché to vydržet, je to strašně dlouhá cesta. Mistrovství je za měsíc a půl. Bude záležet na tom, kdo bude nejlépe připravený. Já tady chci vydržet co nejdéle,“ řekl útočník Michal Bulíř na včerejším srazu v pražském Edenu, kam trenér Miloš Říha svolal první dvacítku adeptů na MS. Všichni už mají po klubové sezoně.

Někteří z nich mají volno už docela dlouho, hlavně legionáři z KHL. Z možných opor se to týká i nejproduktivnějšího Čecha v (převážně) ruské lize Jiřího Sekáče, který s Kazaní překvapivě vypadl v 1. kole play-off. „Jsem už měsíc doma, nic jsem nedělal. Odpočíval jsem fyzicky i psychicky,“ popsal šestadvacetiletý forvard.

Trenér Říha a jeho tým bude do kádru postupně zabudovávat posily podle výsledků vyřazovacích bojů v extralize i za hranicemi. Omluvenek zatím moc není, kvůli zranění v mužstvu scházejí Marek Hrbas, Ondřej Vitásek a Andrej Nestrašil.

Nikdo neřekl, že by nechtěl jet

„Hráči nám zatím vypadli jen kvůli zdravotním problémům. Nikdo neřekl, že by nechtěl jet,“ uvedl Říha. „Věříme všem hráčům, že se o to poperou. Rozhodující bude, jak zdraví budou kluci z extraligových klubů a z Evropy,“ dodal kouč, kterého v květnu na Slovensku čeká jeho premiéra na MS.

První přípravné duely sehrají Češi až 10. a 13. dubna, prostor předvést se by mělo dostat co nejvyšší množství hokejistů. „Ze začátku bych chtěl mít širší kádr, aby dostali šanci kluci, co jezdili evropskou tour. Nechci hrát dva měsíce v jedné sestavě,“ zdůraznil Říha.

Těsně před šampionátem provede závěrečný řez a tým doplní borci z NHL. Bude jich letos méně než jindy? Více? Zájem prý mají. „Konkrétní jména zatím neřeknu. Je tam hodně útočníků, ale obránců moc nemáme,“ naznačil trenér Říha.

Program přípravy na mistrovství světa



Euro Hockey Challenge:



Středa 10. dubna: Česko - Rakousko (Znojmo)



Sobota 13. dubna: Rakousko - Česko (Linec)



Středa 17. dubna: Česko - Německo (Karlovy Vary)



Čtvrtek 18. dubna: Česko - Německo (Karlovy Vary)



Pátek 26. dubna: Slovensko - Česko (Trenčín)



Sobota 27. dubna: Slovensko - Česko (Nitra)





Carlson Hockey Games (Brno):



Čtvrtek 2. května: Česko - Finsko



Sobota 4. května: Česko - Švédsko



Neděle 5. května: Česko - Rusko