Všechno ale mohlo být úplně jinak… Sparta vedla zásluhou Horáka od patnácté minuty, ale krátce před polovinou zápasu srovnal Doležal, který na jihu Čech hostuje právě ze Sparty.

Hodně důležitý moment přišel ve 35. minutě. Chlapík vrátil domácímu týmu vedení, ale po přezkoumání u videa rozhodčí gól odvolal kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. Takže místo toho, aby Pražané opět vedli, museli překousnout hořkou pilulku v podobě neuznané trefy a vzápětí také v inkasovaném gólu, kdy potrestal chybu v obraně Valský.

A aby toho nebylo málo, těsně před druhým odchodem do šaten se prosadil Pech a před Spartou stál rázem ještě těžší úkol - dohánět dvoubrankové manko.

"Do zápasu jsme vůbec nevstoupili špatně, hlavně prvních 10 minut bylo dobrých. Nedali jsme nějaké šance, ale pak jsme se ujali vedení. Ve druhé třetině jsme začali postrádat lehkost ve hře a začal z toho být boj, Budějovice víc držely puk. Porazili jsme se sami v závěru druhé třetiny, kdy jsme si dali dva góly. Tím jsme soupeře dostali na koně," kritizoval sparťanský kouč Josef Jandač.

Drtivý nástup... a konec. Třetí výhru v řadě ale Slavii Havířov nesebral

Snaha domácího týmu o zvrat vydržela jen pár minut. Ve 47. minutě se znovu prosadil Pech a za stavu 1:4 už bylo o vítězi prakticky rozhodnuto.

A ještě to nebylo vše… Po čtvrtém gólu odjel brankář Salák na střídačku a vystřídal ho Machovský. Ten se v brance pořádně ještě ani nerozkoukal a už musel lovit puk ze své sítě. Ovšem po šílené situaci. Piskáček se v oslabení u vlastní branky opřel do puku, napálil jej přes celé hřiště směrem na sparťanskou branku a Machovský jen promáchl do vzduchu… 1:5!

Sparťané si prostě vybrali smůlu až do samého dna. V závěru mohl přidat alespoň ještě jeden gól domácí Forman, který hrál svůj jubilejní 500. zápas ve sparťanském dresu, ale ani jemu nebylo přáno užít si alespoň drobnou radost.

"Ve třetí třetině jsme neměli sílu na obrat, protože Budějovice hrály velmi dobře a k ničemu nás moc nepustily. Po třech zápasech, které jsme po Novém roce odehráli velice dobře, jsme bohužel toto utkání nezvládli," dodal Jandač.

Jeho budějovický protějšek Jaroslav Modrý mluvil v podobném duchu - úvod patřil Spartě, druhá polovina jeho svěřencům. "Nejprve nás podržel Hrachovina. Když pak dala Sparta na 2:1, vzali jsme si výzvu, protože gólman říkal, že mu sparťan zabránil v zákroku. Tam se to možná zlomilo. Pak jsme dali šťastný gól, když vypadnul puk Salákovi. Od té doby jsme hráli velice kvalitní utkání i takticky, velice dobře jsme rozehrávali puky a hráli jsme kompaktně jako tým. Měli jsme i trochu kliku, ale to k tomu patří. Tak jsme našli cestu k vítězství," neskrýval nadšení.

FOTO: Thorell s Řepíkem řádili. Sparta vyhrála ve Vítkovicích

HC Sparta Praha - Motor České Budějovice 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 15. Horák (Chlapík, Sobotka) - 27. Doležal (Ondráček, Vráblík), 37. Valský (Holec), 40. Pech (Vondrka, Doležal), 47. Pech (Percy, Gulaš), 50. Piskáček (Šenkeřík, Pech). Rozhodčí: Pražák, Micka - Votrubec, Brejcha. Vyloučení 4:7. Využití 0:1. V oslabení 0:1. Diváků: 1000 (omezený počet).

Sparta: Salák (47. Machovský) - Pavelka, Polášek, Mikliš, Moravčík, Jandus, Dvořák - Chlapík, Sobotka, Buchtele - Řepík, Horák, Thorell - Forman, Voženílek, Kaše - Dvořáček, Vitouch, Strnad - Konečný. Trenér: Jandač.

České Budějovice: Hrachovina - Piskáček, Šenkeřík, Percy, Bučko, Vráblík, Štencel - Doležal, Pech, Vondrka - Gulaš, Novotný, Abdul - Valský, Holec, Ondráček - Karabáček, Hanzl, Beránek. Trenér: Modrý.