I včerejší večer na severu Čech byl laskominou pro hokejové labužníky. Sparťané totiž úspěšně odvrátili už třetí mečbol Bílých Tygrův řadě, navíc stejně jakov neděli až v prodloužení. Nesmlouvavá dělovka Jana Košťálka v 78. minutě rozhodla o výhře hostů 3:2 a především o srovnání dramatické série na 3:3.

Série, v níž favorizovaná Sparta ztratila první tři duely a od té doby balancuje na hraně vyřazení.

Série, jež může vstoupit do historie (nejen) českého hokeje. V extraligovém play-off se totiž ještě nikomu nepodařilo otočit ze stavu 0:3 na zápasy. Pražané tuhle možnost dostanou zítra od 18.30 doma v O2 areně.

„Budu maximálně stručný. Byl to neskutečný boj,“ lakonicky zhodnotil další triumf svých svěřenců trenér Miloslav Hořava. Vítěz základní části dokázal už poněkolikáté slézt hrobníkovi z lopaty a zachránit sezonu, která už pomalu odplouvala kamsi do nenávratna.

Sparťané šli včera do vedení ve druhé třetině, když předtím brankář Matěj Machovský zlikvidoval několik šancí Liberce. Ve 28. minutě se trefil Lukáš Rousek a po něm se mezi střelce zapsali Roman Horák. U obou gólů si zapsal asistenci kapitán Michal Řepík, který už se vyhoupl do čela kanadského bodování play-off.

Bílí Tygři ovšem nehodlali dát svůj kožich lacino. Ve třetí třetině vyrovnal David Gríger dvěma trefami, které dělilo jen dvě a půl minuty. A blízko k postupu do finále byli domácí i v prodloužení, do kterého vstoupili obřím tlakem a Machovský se měl co ohánět.

„Machy nás skvěle podržel,“ chválil parťáka v masce zkušený útočník Miroslav Forman. Ten je ve Spartě s menšími přestávkami od dětství, ale takové drama ani on asi ještě nezažil. „Myslím, že dnes jsme výhru urvali bojovností,“ připomněl důrazný forvard, že Severočeši ve snaze konečně vyválčit postup do finále tentokrát hodně přitvrdili.

To však k vyřazovacím bojům neodmyslitelně patří. „Mělo to emoce, mělo to všechno. Musím říct, že se mi ten hokej strašně líbil,“ hledal slova trenér Hořava.

„Šli po nás po každém přerušené, ale podle mě jsme to docela ustáli,“ dodal Forman.

Nadoraz se hrálo i v prodloužení, které nakonec ukončil prudkým projektilem Košťálek. Mimochodem: i jemu asistoval produktivní Řepík. Na ledě pak vypukla sparťanská radost, zatímco zklamání domácích by se dalo krájet. Nechal si protéct mezi prsty další šanci na ukončení série.

„Je těžké podruhé za sebou takhle prohrát v prodloužení, ale věřím, že naše mužstvo je silné. Připravíme se na čtvrtek na sedmý zápas,“ řekl liberecký kouč Patrik Augusta.

Připravit se chce i Sparta. Může jít o zápas, jaký extraliga ještě neviděla…