„Zdobí nás bojovnost a bruslení. Daří se nám soupeře přetlačit a chodit do brankoviště,“ hledal příčiny úspěšných výsledků útočník Lukáš Rousek, který se blýskl dvěma góly. Dvakrát se trefil i obránce Milan Jurčina.

V první třetině přitom byli nebezpečnější hosté. Sparťanský brankář Jakub Sedláček úspěšně čelil několika velkým šancím, při vyloučení Lukáše Pecha ovšem inkasoval. Střelu od modré čáry tečoval Jakub Flek. Hráči Karlových Varů potvrdili, že ve využívání přesilovek momentálně patří k elitě extraligy.

Domácí v úvodní dvacetiminutovce příliš nehrozili, k vidění byla kostrbatá rozehrávka a festival nepřesností. Trenéra Uweho Kruppa to tak nadzvedlo, že do druhé třetiny zcela přeházel složení útočných formací. Udělal dobře: Sparta razantně přidala na tempu a důrazu.

„Věděli jsme, že musíme přidat, protože v první třetině to z naší strany nebylo ono. Řekli jsme si k tomu nějaké věci v kabině. Snažili jsme se pak víc střílet a cpát se před branku,“ řekl Jurčina.

Právě on vyrovnal na 1:1, byť hodně šťastně. Jurčina při střele zlomil hůl a puk mířil mimo branku, jenže karlovarští hráči si ho sami srazili do sítě. „To se mi asi ještě nikdy nestalo,“ smál se Jurčina. Pro zkušeného slovenského beka šlo o první bod po nedávném příchodu do Sparty.

V polovině zápasu už domácí vedli. I oni totiž využili přesilovku, když Rousek potrestal naivní chybu Energie při rozehrávce. Tlak sparťanů nepolevoval: po několika neproměněných šancích udeřil podruhé Jurčina, tentokrát parádní ranou k tyči.

„Rámus“ v šatně po první třetině

Druhý gól v zápase pak vstřelil po krásné individuální akci také mladík Rousek a rozpaky z úvodu byly zapomenuty. Ve třetí části dal výsledku konečnou podobu Andrej Kudrna.

„Po první pauze jsme úplně přestali hrát to, co předtím. Sparta nám dala čtyři góly a bylo po zápase. Už jsme se z toho nedokázali vyhrabat,“ sklesle hodnotil obránce hostů Matěj Stříteský.

Sparťané se po zápase shodli, že klíčový byl „rámus“ v šatně po první třetině. „Hlavní slovo měl kapitán (Michal Řepík), svoje si řekli i další zkušení kluci. Začali jsme mít lepší pohyb v útočném pásmu a z toho vyplynuly šance,“ popsal Rousek.

O osmou výhru v řadě se Sparta pokusí v pátek na ledě Olomouce.