„Oproti poslednímu zápasu jsme udělali nějaké změny. Hráli jsme špatně, měli velmi špatný přístup, žádný pohyb. Teď jsme hráli na tři pětky od začátku a byl jsem rád, že to vydrželo, pochvaloval si trenér Slavie Jiří Veber.

Po úvodním oťukávání vstřelil svůj první gól v Chance lize, a v zápase také vítězný, mladý obránce Mikuláš Hovorka. Krátce po změně stran se trefil Žejdl a když se v polovině zápasu prosadil také Doležal, bylo o vítězi prakticky rozhodnuto. Žejdl kromě své trefy na obě další přihrál.

Hosté se ve třetí dvacetiminutovce zlepšili, ale na brankáře málka nedokázali vyzrát. Tečku za utkáním pak udělal v závěru při hře bez brankáře Brož.

"Hráli jsme po celou dobu aktivně, hlavně ve třetí třetině nás podržel gólman a od něj se to odráží. Jsem hrozně rád a musím kluky pochválit," dodal Veber.

"Čtyřicet minut jsme neexistovali a domácím jsme to výrazně ulehčili. Ve třetí třetině, kdy jsme se trochu zvedli, jsme šance neproměnili, ale to asi nás pánbůh trestá za ty dvě třetiny, kdy jak jsem řekl, jsme tady neexistovali. To s jakým cílem jsme sem přijeli hrát, tak to jsme absolutně neplnili a nabídli jsme domácím šance, ty oni využili a mně nezbývá nic jiného, než jim pogratulovat k vítězství," nešetřil slovy kritiky kolínský kouč Petr Martínek.

Slavia – Kolín 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 10. Hovorka (Žejdl, Brož), 21. Žejdl (Krejčí, Poletín), 30. Doležal (Žejdl, Hovorka), 60. Brož (Pšenička). Rozhodčí: Petružálek, Skopal – Belko, Bělohlav. Vyloučení 5:3. Bez využití.

Slavia: Málek – Havel, Zelingr, Krejčí, Veber, Hejda, Hovorka, Duda – Knotek, Machač, Bílek – Poletín, Žejdl, Doležal – Brož, Pšenička, Šteiner – Kern, Petrov.

Další výsledky: Třebíč – Benátky nad Jizerou 5:0, Litoměřice – Šumperk 5:3, Prostějov – Havířov 3:2, Sokolov – Frýdek-Místek 3:0, Přerov – Jihlava 1:2, Poruba – Vsetín 2:0.

Příští kolo, sobota 20. listopadu: 17.00 Vsetín – Přerov, Šumperk – Slavia, Kolín – Třebíč, Benátky – Sokolov, Frýdek-Místek – Prostějov, Havířov – Ústí nad Labem, 17.30 Jihlava – Vrchlabí.