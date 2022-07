Podle klubového vedení Rytířů žádali kladenští fanoušci z Rakovnicka, aby se některý z přípravných duelů odehrál právě u nich, kde je hokejová tradice silná a lidé tam na hokej chodí rádi. Rytíři, kteří čekají na dokončení rozsáhlé rekonstrukce svého ČEZ stadionu, jim vyšli vstříc a zahrají si u Rakovnického potoka přípravné utkání s Karlovými Vary, které to tam budou mít aspoň o něco blíž. Hrát se bude 25. srpna.

Stejně jako loni si Kladno zahraje rovněž v Příbrami, soupeřem budou už 9. srpna České Budějovice. O dva dny později hrají Rytíři v Berouně proti pražské Spartě.

Zahrají si také na Tatranském poháru v Popradu, dále se Slavií, či Libercem. S těmi by chtěli hrát už doma, pokud bude stadion včas zkolaudován. Pokud by to nevyšlo, je možné, že se Slavií si Kladenští zahrají v Mělníku.

Klub už také odtajnil, kdy se bude konat tradiční autogramiáda před startem sezony. Bude to v rámci Dnů města na Sletišti 11. září.

Celý rozpis přípravy Rytířů:

9.8., Kladno vs. České Budějovice (18, Příbram)

11.8., Kladno vs. Sparta (17, Beroun)

18.8., Poprad vs. Kladno (18, Poprad)

20.8., Tatranský pohár (13:30, Banská Bystrica – Kladno v Popradu)

21.8., Tatranský pohár (soupeř neznámý)

25.8., Kladno vs. Karlovy Vary (18, Kladno, 2. plocha)

30.8., Slavia vs. Kladno (17:30, Eden)

1.9., Kladno vs. Slavia (18, Kladno, 2. plocha?)

7.9., Kladno vs. Liberec (17, Kladno, pravděpodobně 1. plocha)

9.9., Karlovy Vary vs. Kladno (17:30, Karlovy Vary)

--------------------------------------------------------------

16.9., Kladno vs. Pardubice (Kladno, 1. kolo Tipsport extraligy)

Řisuty ulovily velkou rybu, skvělého kanonýra Vítězslava Bílka