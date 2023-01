Zápas zlomila až třetí třetina, kterou Sparta ve skvěle zaplněné O2 areně (více ne 14 tisíc diváků) ovládla a nastřílela do sítě Landona Bowa tři branky. Do té doby se hosté sice drželi dlouho na dostřel, ale vepředu byli málo aktivní, a když už obranu rozebrali, v šancích vyhořeli na mladém brankáři Kořenářovi.

„Podle mne rozhodly detaily. První dvě třetiny to bylo vyrovnané, možná jsme byli ve druhé i lepší, ale nedáváme góly. Chybí nám větší tlak kolem branky. Bohužel jsme také měli opět málo přesilovek, jimiž jsme si mohli pomoci,“ soukal ze sebe zklamaný útočník Rytířů Matěj Beran chvíli po zápase.

Ohodnotil i skvělou návštěvu, tisíce lidí přišly hlavně na nestárnoucího Jaromíra Jágra. Padesátník hrál opět výborně, v O2 areně bojuje rád. Mohl dát i góly, ale v první části k němu neprocpal přihrávku Kubík, ve druhé bekhendem těsně minul a po jeho akci trefil Bláha tyčku. "Vidíte sami, co tam předvádí. Taková návštěva přišla hlavně na něj a hraje se před ní skvěle. Jen je škoda, že jedeme domů s nulou," litoval Matěj Beran.

Úvodních dvou třetin mohou Rytíři litovat. Domácí sice občas do tlaku pustili, ale hráli úplně jinak než na Hané a hrozili také vepředu. Do první pauzy zahrozil nejvíc Babka, jenže hned vzápětí Procházka, který ho do šance dostal, zbytečně fauloval. A když hraje v téhle sezoně Sparta proti Kladnu přesilovku, daří se jí - ani nemusí mít šance, v sezoně dala takhle Kladnu už šest branek. Nejdřív sice měla kliku při úniku Plekance a zakončení Kubíka, ale pak E. Thorell vystřelil, a ač se nezdálo, že nijak nebezpečně, bylo to 1:0.

Druhé dějství bylo podobné s jediným rozdílem, Sparta tentokrát přesilovku nevyužila. Šance měla, Řepík trefil i tyčku, ale hosté zrovna tak. Hlavně dvojka Zikmund – Melka měla jasné šance, ale dobrý výkon tyhle muškety se zvlhlým prachem v gól nepřetavily.

Hosté toho litovali v úvodu třetí části, kdy příliš couvl Slováček a Jandus z křídla propálil Bowa. Pak ještě hodně hodně lacino zblízka zvýšil Safin a v závěru potrestal hosty, kteří už šest minut před koncem zkoušeli power-play, Pavel Kousal. Jeho první branka v dresu Sparty po výměně z Boleslavi padla kuriózně, protože Jágr mu ránu znemožnil faulem, a tak sudí uznali technický gól.

Matěj Beran ví, že každý ztracený bod aktuálně hodně bolí, i když mužstvo hraje těžké duely na ledech silnějších týmů (po Olomouci a Spartě čekají Vítkovice). „Musíme zabrat, protože tabulka je letos extrémně vyrovnaná. Mohli jsme něco urvat i tady na Spartě, protože i když má skvělý tým, po dvou třetinách to bylo 1:0 a to podle mne není špatné. Musíme zkusit něco uhrát ve Vítkovicích,“ plánuje Beran.

Hostující Pavel Skrbek se na tiskové konferenci opět sešel se strýcem Milošem Hořavou a opět neměl dobrou náladu. „Ale ač to podle výsledku nevypadá, tak jsme podali lepší výkon než v pátek a dokonce si chvílemi vytvořili i optický tlak. Jenže bohužel nejsme schopni dát gól, máme malý tlak do brány, navíc vše hrozně překombinováváme. Tím často soupeře pouštíme do šancí a Sparta jich nakonec využila. Neměla jich tolik, ale na čtyři góly jí to stačilo,“ litoval Skrbek a doplnil: „Bohužel, když se nám v zápase něco zlepší, zase nejde něco jiného.“

Jeho strýc Miloš Hořava st. mínil, že se hrál vyrovnaný zápas, v němž jeho Spartu podržel brankář Kořenář. „Kladno mělo v prvních třetinách víc vyložených šancí a my naopak dali šťastně první gól. O body jsme se klepali ale až do konce a jsme za ně šťastní. Asi to zlomil ten náš druhý gól,“ mínil kouč Sparty a poděkoval fanouškům. „S Kladnem to tak bylo i minule, moc nám pomohli. Asi částečně přijdou i kvůli Jardovi, ale fandili skvěle,“ dodal Hořava.

Sparta Praha – Rytíři Kladno 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 16. E. Thorell (Kempný), 42. Jandus (E. Thorell, Horák), 48. Safin (Kempný, Mikliš), 58. P. Kousal (E. Thorell). Rozhodčí: Hejduk, Jaroš – Špůr, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváků: 14292.

Sparta: Kořenář – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, Tomek – Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Kaše – M. Vitouch.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, Slováček, Sotnieks, Cibulskis, Babka – Kubík, Plekanec, Jágr – Brodecki, Filip, Indrák – Beran, Pytlík, M. Procházka – O. Bláha II, Zikmund, Melka – Michnáč.