Domácí udeřili jako první, v 16. minutě je poslal do vedení Kowalczyk. Za dvě minuty však bylo po trefě Žovince srovnáno. Rozhodnutí přinesla poslední minuta druhé třetiny - v přesilovce se trefil Brož a bylo to 1:2. Domácí se v závěrečné periodě snažili o vyrovnání, potřebný gól už ale nedali.

"Já si myslím, že jsme povětšinu zápasu byli aktivnější a kluci dodrželi taktický plán, se kterým jsme sem přijeli. Konečně jsme odehráli dobré oslabení, což bylo asi klíčem zápasu. Samozřejmě v naší situaci je každý bod důležitý a ty tři body z venku extrémně, takže jsme šťastní. Potěšil nás výkon brankáře Málka. Od té doby, co jsem přišel, tak neodchytal špatný zápas. Ve většině z nich nás podržel. Nechci říkat, že to od něj čekáme, ale je to stavební kámen našich dobrých výsledků a jsme rádi, že má fazónu, která mu snad dlouho vydrží," těšilo trenéra Pražanů Daniela Tvrzníka.

Frýdek-Místek - Slavia 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky: 16. Kowalczyk (Matěj) - 18. Žovinec (Žejdl), 40. Brož (Kulda, Kern). Rozhodčí: Koziol, Čáp – Kleprlík, Bezděk. Vyloučení 3:4. Využití 0:1.

Slavia: Málek – Klikorka, Hejda, Žovinec, Němeček, Barák, Szathmáry – Všetečka, Žejdl, Kulda – Chalupa, Kern, Brož – Mrňa, Havrda, Simon – Stehlík, Labuzík, Strnad – Matuška.

