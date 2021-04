Přesně proto jej konečně NHL vnímá nejen jako trestaného rebela, pro mnohé je právě on teď tím hlavním tahounem Floridy. „Jsem šťastný. Snažíme se hrát jako tým a jeden na druhého se můžeme spolehnout,“ pochvaluje si Gudas.

Český hokejista letos zažívá mimořádnou sezonu, po přesunu k favoritovi na Floridu opět budí rozruch a se svým týmem se nachází na samotné špičce Centrální divize.

Když loni u Panthers dotahovali Gudasův přestup, počítali s tím, že to od něj bude s jiskrami létat. Že bude rozdávat hity jako na běžícím páse. Zkrátka potřebovali probudit v dříve tak nebezpečném týmu opětovnou vášeň a energii. A to se povedlo.

Gudas sestřeluje soupeře, jak se mu zlíbí, na svůj tým nedá dopustit, a navíc dodal ještě něco dalšího, docela neočekávaného. Body. Ofenzivní přínos.

Třicetiletý zadák chytil v posledních dnech nevídanou slinu, a kromě tvrdých ran se velice rád tlačí do zakončení. Dva góly a sedm asistencí jsou toho důkazem.

Pláže lákají víc

Kouč Joel Quenneville chce po českém obránci přesně to, v čem je nejlepší. Tedy poctivá defenziva a tvrdé dohrávání soupeře. To je Gudasova doména. Bodový přínos je příjemnou třešničkou na dortu. „Radko do naší hry vnesl impulz, který nám delší dobu chyběl,“ spokojeně líčí trenér Panthers.

Mezi tahouny letos rozjetého celku Floridy patří útočná esa Barkov s Huberdeauem, vzadu tvořiví šikulové Yandle s Ekbladem (momentálně zraněný, pozn. aut.) a zejména fantastický brankář Bobrovskij. Nutno říct, že i český tvrďák má velký podíl na nevšedním úspěchu svého týmu.

Účast v play-off? Téměř jistota.

A život na Floridě si nemůže vynachválit ani sám Gudas. „Koupili jsme si barák s bazénem, děti jsou každý den venku. Těší se k moři, že půjdou šnorchlovat. Jsem moc rád, že jsem vybral právě tohle místo,“ říká český reprezentant.

Pochopitelně, slunečné počasí a pláže lákají o něco víc než sídlo Kongresu či památník z války ve Vietnamu. Gudas navíc ve Washingtonu narážel na herní styl. Až letos a jinde dostal ideální pozici a se vší chutí ji naplňuje.

„Vyhovuje mi náš styl, můžu díky němu hrát hodně fyzicky, mnohem více než v Capitals,“ zmiňuje. Z Gudase tak jde opět obrovský strach. Hráči si často rozmýšlí svůj výlet do brankoviště Floridy, když vidí urostlého beka s číslem 7.

Odměna za odvedenou práci? Boj o titul. A nejen ten týmový, ale i individuální.

V počtu hitů vévodí celé soutěži (128), na paty mu šlape jen Brady Tkachuk z Ottawy, ten jich má o pět méně. „Osobní čísla pro mě nikdy nebyla moc důležitá, ale dobře se poslouchá, že jsem první,“ usmívá se. Navíc si je dobře vědom toho, že Florida jej nekupovala proto, aby se vyhýbal soupeřům.

Teď seká dobrotu

V novém působišti je opravdu oblíbený a dostává se mu velké pochvaly. „Určitě jsem rád, že mám Radka za spoluhráče. Konečně proti němu nemusím nastupovat,“ prohlásil rozesmátý spoluhráč Anthony Duclair. „Obdivuji jeho obětavost, neuvěřitelně pozvedl naši defenzívu,“ doplnil hvězdný Aleksander Barkov.

Američtí komentátoři jej oslovují také jako „řezníka“. Avšak co se týče disciplíny, tak Gudas seká dobrotu. Zatímco v prvních šesti ročnících v NHL měl vždy vyšší počet trestných minut než zápasů, nyní je to třetím rokem naopak.

Ve své bohaté kariéře již dosáhl na Calder Cup pro vítěze farmářské AHL, ten nejzářivější hokejový pohár mu však stále chybí.

Florida je v laufu, Gudas rovněž.

Mohl by z toho být Stanley Cup?