Jeho přestup do Holešovic byl hodně probíranou záležitostí. Syn bývalého reprezentačního kouče s výraznou slávistickou minulostí se v létě stěhoval do Sparty. A hned v prvním zápase se uvedl výborně. „Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Je teplo, takže led není moc komfortní, ale myslím že hra byla koukatelná, předvedli jsme hezký hokej,“ pochvaloval si zkušený útočník.

Růžička se postavil do první formace složené výhradně z nových posil. Na křídlech měl Marka Kvapila a Michala Řepíka. „Pořád si všechno sedá. Každý z nás ale umí podržet puk a nahrát. Před brankou Slavie jsme měli dobré věci. Oba moji spoluhráči jsou výborní, snad se naše souhra bude jen lepšit,“ zmínil.

Po dvou trefách do slávistické sítě si užil Růžička ovací sympaticky zaplněné haly. Do Holešovic dorazilo přes šest tisíc fanoušků. „Atmosféra byla úžasná. Tohle derby je největší v republice, i když nejde o extraligu. Pro všechny je fajn, že si ho můžeme připomenout,“ doplnil. Kromě ocenění od publika si šikovný centr zasloužil i pochvalu trenéra Uwe Kruppa: „Je to skvělý kluk, má dobrý charakter. Výborně zapadl do týmu. Jsem za něj rád, že se prosadil.“

Talent na zkoušku

Vedle nové akvizice měli výrazný podíl na vysoké výhře také mladíci z řad Sparty. Prosadil se Tomáš Pšenička, Martin Jandus a Albert Michnáč, který je zpět doma ze zámoří, kde strávil tři roky. „Skončil jsem juniorku a chci se pokusit v Česku přejít do seniorského hokeje. Sparta měla zájem, tak to tady zkusím. Jinam mě to zatím netáhlo, začínal jsem tady a Praha je můj domov,“ vysvětlil dvacetiletý útočník, který je v klubu zatím na zkoušku. Úvodní výkon ho v nabité konkurenci mohl o kousek posunout. „V kempu se ukázal dobře, i proti Slavii předvedl kvalitní výkon, dal gól. Určitě ho budeme bedlivě sledovat,“ slíbil Krupp.