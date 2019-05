Těsně předtím, než začala velká bitva proti ruským superhvězdám, přiletěla do Bratislavy nečekaná novina – k týmu se připojí Milan Gulaš, který v průběhu přípravy kvůli zdravotním problémům z nominace vypadl.

To podstatné se ale samozřejmě dělo v opět narvaném Stadionu Ondreje Nepely. Po jednozápasové pauze nasadili čeští trenéři do branky – podle očekávání – novopečeného tátu Patrika Bartošáka. Ten si v úvodních chvílích musel dávat pozor, ale jeho spoluhráči Rusy nepouštěli do vyložených šancí.

Na tribunách Jágr i Koller

V ohromující atmosféře se Říhův výběr sborné nezalekl a taky začal kousat. Střely Kubalíka, Hronka či Paláta ale letěly jen těsně vedle Vasilevského klece. Český tým z tribuny opět sledoval Jaromír Jágr, se šálou na krku pak mezi diváky i Jan Koller, historicky nejlepší střelec fotbalové reprezentace. Oba si poslechli ohlušujícího vyvolávání svého jména.

Ve 14. minutě ale velká část publika ztichla a radovaly se jen ostrůvky ruských příznivců. Andronov dostal ideálně nabito mezi kruhy od Chafizulina a Bartošákovi puk mezi rukou a tělem proklouzl do sítě.

Český výběr se ale nepoložil. Tlačil se do šancí, na Malkinovi si vynutil i přesilovku. S tou však naložil bídně a právě vracející se hvězda Pittsburghu mohla udeřit. Nestalo se, a na druhé straně měl šanci ke srovnání jeho klubový spoluhráč Dominik Simon. Ani on nepochodil.

Kučerov s Gusevem kouzlili

Rudá mašina ve druhé části jakoby ještě přišlápla na pedál. Puk po Kučerovově dorážce už mířil do branky, na poslední chvíli ale zasáhl Hronek. V přesilovce pak zase hladového a na první gól čekajícího Ovečkina vyčapal Bartošák.

Českému týmu dělal problémy hlavně třetí útok Ruska, zejména pak dvojice Kučerov & Gusev. Jejich první obrovskou šanci výborný Bartošák sice ještě zastavil, když se ale o pár vteřin později v útočném pásmu protočila obě útočná esa znovu, byl to malér. Na bekhendovou kličku Guseva už český gólman nestačil.

Kontrovat mohl Kovář, tváří v tvář Vasilevskému ale neuspěl. Brankář Ruska následně i proti slibným příležitostem Chytila a Rutty ukázal, proč figuruje ve finální trojici Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL.

Cink, cink. Češi zvonili na tyče

Čeští reprezentanti věděli, že pokud chtějí v zápase myslet na bodový zápas, musí do třetí části skočit po hlavě. To se stalo a málem to přineslo kýžený výsledek. Vasilevskij byl ale dál bezchybný, a když už se puk dostal za jeho záda, pomohla mu branková konstrukce. Jednou po bombě v přesilovce z hole Vrány, o chvíli později po bekhendovém pokusu Tomáše Zohorny.

Česká družina nepřestávala, ruský medvěd musel na několik minut zalézt do své jeskyně. Ještě Češi pořád ne a ne najít cestu, jak dostat puk za dlouhána v ruské svatyni.

Necelých pět minut mohl definitivně pohřbít české naděje kapitán sborné Kovalčuk, ale tentokrát zvonilo v uších Bartošákovi. Voráček a spol. tak ještě žili, v závěru se o snížení pokusili i ve hře bez brankáře, ale zeď jménem Vasilevskij neprobourali. Odkrytou klec naopak v poslední minutě trefil Zajcev a upravil ruské vítězství na 3:0.

Češi tak na mistrovství poprvé prohráli, o další body se pokusí ve čtvrtek od 16:15 proti Lotyšsku.

Rusko – Česko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Andronov (Chafizullin, Nestěrov), 33. Gusev (Kučerov), 60. Zajcev.

Vyloučení: 5:3, bez využití. Střely na branku: 28:23.



Rozhodčí: Iverson (Kanada), Staňo (Slovensko) – Sormunen (Finsko), Vanoosten (Kanada). Diváci: 9 085



Rusko: Vasilevskij – Sergačjov, Nestěrov, Orlov, Zajcev, Chafizullin, Gavrikov, Zadorov – Grigorenko, Malkin, Dadonov – Ovečkin, Kuzněcov, Barabanov – Gusev, Anisimov, Kučerov – Kovalčuk, Kaprizov, Andronov – Tělegin.



Česko: Bartošák – Kolář, Hronek, Moravčík, Rutta, Sklenička, Gudas, Musil – Frolík, Simon, Voráček – Palát, Chytil, Vrána – Kubalík, Kovář, Řepík – Jaškin, T. Zohorna, H. Zohorna.