Vsetín vsadil na drtivý tlak v úvodu a vyšlo mu to. Možná kdyby slávista Žejdl uspěl v šanci hned po půl minutě duelu, ale to se nestalo a pak už rozjeli gólostroj domácí. Ve dvouminutových intervalech se prosadili dvakrát uzdravený Jonák a pak Pitule. Pak se příval zastavil, Slavia se dostala do hry a po snížení svým nejproduktivnějším hráčem sezony Knotkem se chystala na tlak v poslední třetině.