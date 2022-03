První dvě třetiny byly pořádně divoké. Oba týmy se hnaly dopředu a nad dodržováním defenzivních úkolů si příliš nelámaly hlavu. Bylo to opravdu jako na houpačce. Hosté vedli, domácí srovnali, to samé se ještě v první části opakovalo… Sparťané pak vedli 3:2, aby to během 31 vteřin najednou bylo 3:4 a sparťanský brankář Machovský odjel pustit své místo Hudáčkovi… Divokou první polovinu pak pečetil srovnáním na 4:4 Polášek.