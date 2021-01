„Udělali jsme dvě hrubé chyby v obranném pásmu a inkasovali jsme rychlé dva góly. Pak jsme se snažili zápas nějakým způsobem dohnat, dostat Liberec pod tlak, ale skoro k ničemu nás nepustil,“ přiznal trenér Pražanů Miloslav Hořava.

Zpackaný úvod

Ze zápasu ještě neuběhlo ani deset minut a gólman Machovský musel už dvakrát sahat pro puk do své sítě. Nejprve po trefě Jelínka a poté se prosadil i Lenc. Dva rychlé direkty pochopitelně daly ráz celému utkání.

„V první třetině jsme byli horším týmem, což nás stálo výsledek. Snažili jsme se pak s tím ještě něco udělat, ale bohužel jsme už nevyrovnali,“ nehledal výmluvy zkušený obránce Sparty Jan Piskáček.

Na liberecké straně pochopitelně vládla spokojenost. „Tři body jsou pro nás velmi cenné. Bylo to vybojované vítězství podpořené vynikajícím výkonem brankáře Kváči,“ pochvaloval si trenér vítězného celku Patrik Augusta.

Dlouhé čekání na gól

Liberecký gólman Kváča se překonával a likvidoval jednu šanci domácího týmu za druhou. Odolal i při dvojnásobné přesilovce, a tak se na kontaktní gól čekalo až do začátku třetí části, kdy se trefil Němeček.

„Zápas byl otevřený až do konce, i za nepříznivého stavu 0:2 pro nás jsme mohli vyrovnat a dotáhnout se na soupeře. Bylo by super, kdyby se nám podařilo vstřelit první branku dříve, ale bohužel se tak nestalo. Nás tohle nemůže zlomit. Snažíme se hrát celý zápas na sto procent, od druhé třetiny jsme se zlepšili, ale jejich brankář všechny šance pochytal,“ pokračoval v hodnocení Piskáček.

Sám hrdina utkání Petr Kváča chválil hlavně své spoluhráče. „Byl to týmový výkon. Dali jsme dvě rychlé branky a pak jsme to dotáhli až do konce, za což jsem moc rád. Tři body do tabulky se počítají,“ těšilo jej.

Sparta bude mít příležitost k nápravě hned v úterý, kdy opět v domácím prostředí přivítá Hradec Králové. „Věřím, že budeme lepší,“ vzkazuje Piskáček soupeři i fanouškům.