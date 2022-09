„Musí to být do konce roku. Pokud to bude po novém roce, tak už bude pro sportoviště pozdě,“ dodává Šeba, který je zároveň předsedou Sdružení zimních stadionů ČR. Proto dokáže posoudit, jak je situace kritická.

„Snad to nedopadne jako na Nikolajce, kde se rozhodli, že sezonu nerozjedou. Stadionů po republice, které jsou ohrožené, je hodně. Některé začnou později a nikdo neví, jak dlouho pojedou. Například Černošice vyhlašují, že do prosince možná vydrží, ale pak těžko. Velké problémy mají i Velké Popovice. Věřím, že se k tomu ale stát postaví a pomůže,“ říká Šeba.

Rostoucí ceny energií pochopitelně zasáhly také jeho klub Kobra Praha. „Dřív jsme platili 300 tisíc měsíčně, teď v srpnu to vychází už asi na 650 tisíc. To není žádná legrace,“ uvádí.

Celek z Prahy 4 proto musel sáhnout k několika opatřením. Zvýšil členské příspěvky i ceny za pronájem ledů, sníží teplotu v kabinách a ztlumí také osvětlení na stadionu. „To také není pro trénink dětí ideální. Všechny kluby v Praze jsme se dohodly, že členské příspěvky zvedneme o tři sta korun. To je ale jako nic. Nemůžeme ale všechno přenášet na rodiče,“ uvědomuje si Šeba.

„Cena pronájmu ledové plochy stoupla v Praze zhruba o třicet až pětatřicet procent. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Postupně by muselo docházet k dalším a dalším opatřením,“ prozrazuje prezident Kobry.

„Vzali jsme si taky půjčku milion korun, kterou předpokládám, že bychom měli dostat teď začátkem září. Tím pokryjeme část nákladů do prosince. Pokud bude v prosinci stále taková cena na trhu, jako je teď, tak budeme muset jít znovu pro půjčku a nějakým způsobem to budeme muset refinancovat,“ dodává.

Podle Šebových slov klubu pomáhá také město Praha. „Při skokovém nárůstů hned reagovalo. Nemá ale dostatek financí na to, aby plně pomohlo všem sportovištím,“ uvádí.

Jak říká, šanci přežít mají za těchto okolností jen stadiony, na kterých se hraje extraliga. „I pro ně je to ale velká zátěž,“ upozorňuje Šeba, kterého děsí hlavně to, jaké dopady můžou rostoucí ceny mít na budoucnost mladých sportovců.

„Je to velké nebezpečí. Mládež by neměla kde sportovat. Podívejte se, jak to vypadá po lockdownu. Dětí se vrátilo méně, roste obezita… Je potřeba podporovat zdraví národa,“ hlásí Šeba a doufá, že pomoc a úleva přijde ze strany státu. Jak ale do té doby sportoviště přežijí, zatím zůstává nejasné.

