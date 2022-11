Slavia se na základně neuspokojivých výsledků rozhodla ke změně trenéra. Pro mě celkem překvapivě mi zavolal Jarda Bednář, jestli bych o tu práci měl zájem. Na rovinu říkám, že v Litoměřicích jsem byl dlouho a myšlenku na změnu působiště, abych získal nový impuls, jsem měl v hlavě už delší dobu. Proto pro mě nabídka byla zajímavá. Znám tady některé lidi, je to pro mě v dojezdové vzdálenosti a vyhodnotil jsem si to tak, že já mám co dát Slavii a Slavia má co dát mně. Litoměřice mi po letech služeb, věřím, že dobrých, nedělaly problémy s uvolněním. Jsem rád, že jsem tady.

Slavia je v českém hokeji zavedenou značkou, ale momentálně se jí nedaří. Jaká je to pro vás výzva?

Pro mě to je velká výzva. V Litoměřicích jsem začínal na pozici hlavního trenéra, ale postupem času jsem tam byl na pozici asistenta. Cítil jsem, že pořád mám ambice a potřebuju se posunout. Slavia je klub s ambicemi a samozřejmě není spokojená s tím, na jakých pozicích teď je. Je to dlouhodobě úspěšný klub a věřím, že budoucnost Slavie je dobrá. Proto to pro mě byla jednoduchá volba.

Jaká je pro vás výhoda, že tu zůstali asistenti Pavel Kolařík a Roman Málek, kteří místní prostředí velmi dobře znají?

Obrovská. Některé kluky z realizačního týmu jsem znal trochu víc. Když jsem se bavil s vedením, tak jsem do realizačního týmu i z tohohle důvodu vůbec nechtěl zasahovat. Po deseti dnech, co tu jsem, můžu říct, že s kluky se spolupracuje velmi dobře. Dali mi velkou podporu v začátku a spolupráce vypadá velmi dobře.

V Litoměřicích jste strávil šestnáct let, což je pořádný kus života. Neměl jste ze změny po takové době trochu strach?

Samozřejmě. Nové angažmá je nová výzva a strach tam vždycky trochu je. Na druhou stranu jsem to měl v hlavě už delší dobu. Mám podporu rodiny, takže to i po těch letech bylo celkem rychlé rozhodnutí. V pátek jsme si zavolali s Jardou a v neděli už jsme byli dohodnutí. Když tady vidím kluky ve vedení, v realizačním týmu i mezi hráči, tak vidím, že chtějí pracovat. Není jim jedno, kde se nacházíme. Zatím ještě nepředvádíme to, co bych si představoval. To je ale logické. Věci měníme za pochodu, zápasy jdou rychle po sobě a není čas na žádný velký trénink. Ze čtyř zápasů jsme dva vyhráli, start byl celkem slušný, jen škoda zápasu s Přerovem. Další zápasy jdou rychle po sobě a já věřím, že body budeme postupně sbírat.

K týmu jste přišel v průběhu sezony a naskočil do rozjetého vlaku. To asi také není snadné, že?

Přesně tak. Na druhou stranu je tu zkušené jádro hráčů, kteří hokej znají. Já požaduji po mladých, aby se do změn rychle dostali, aby do týmu vnesli více energie a více nadšení, aby byli pro soupeře nepříjemnější. Je tady přece jenom hodně mladých hráčů a velké procento z nich jsou místní odchovanci, kteří musí na ledě položit život za Slavii. To od kluků očekávám. Víme, kde nás tlačí bota, ukazujeme si to každý den na videu a děláme na tom. Věřím, že věci, které nás trápí, zlepšíme.

Kde tedy vidíte největší rezervu?

Ve chvíli, kdy se dostaneme pod tlak soupeře, tak panikaříme a máme zbytečné ztráty kotouče. To jsou věci, které jdou jednoduše odstranit, ale chce to čas. Psychická pohoda není úplná. Sráží nás jednoduché věci a na jednoduchých věcech kolabujeme. To je o hlavách. Jsme schopní odehrát výborné pasáže, ale ve chvíli, kdy přijde jedna dvě chyby, tak se dostáváme pod tlak a začínáme panikařit. Musíme se trochu zklidnit a dát do toho víc rutiny. Mužstvo je ale hodně mladé, takže to není úplně jednoduché.

Mluvíte o panikaření, jaká je tedy nálada v kabině v tuto chvíli?

Když jsem přišel, tak jsem neviděl nikoho, že by měl hlavu dole. To je strašně pozitivní. Kluci věří tomu, že kvalitu mají. I ze zápasů, které jsem letos proti Slavii odehrál, jsme si hned řekli, které věci je potřeba změnit. Musíme zapracovat na větší obětavosti, větší touze pracovat pro tým a ne zviditelnit sám sebe. Teď jsme v situaci, kdy musíme všichni. Jsou to takové fráze, které vám bude říkat každý trenér, ale já jsem to jasně viděl. Například naše špatná čísla v oslabení jsou daná nasazením v předbrankovém prostoru a blokováním střel. V tom musíme jednoznačně přidat.

Sám jste zmiňoval, že pod vaším vedením vyhrála Slavia dva ze čtyř zápasů. Odrazovým můstkem by asi mohla být výhra 6:1 nad Třebíčí, ne?

Až na krátký výpadek na začátku druhé třetiny jsme předváděli hokej, který chceme. Napadaly nám tam góly a za stavu 3:1 se hlavy strašně uklidní a výkon se udržuje mnohem lépe, než když musíme otáčet. Bylo to vidět třeba v zápasech s Přerovem a Jihlavou. Zápasy jsme měli dobře rozehrané, ale jeden gól nás dokázal dostat dolů. To je o hlavách, jak jsem říkal. Musíme držet rutinu, konzistentnost výkonů a pak to bude dobré.

V týmu máte i velké osobnosti včetně Vladimíra Růžičky mladšího, který ale momentálně není k dispozici. To je asi velký zásah do vašich plánů, že?

Samozřejmě. Vláďa je velice zkušený hráč a úplně se nám rozpadly plány do přesilovky. Bylo to vidět i v zápase s Přerovem. V tu chvíli nám trochu chybí kvalita do útoku, nemůže všechno stát na jednom útoku. Nemůžeme spoléhat, že bude rozhodovat jedna lajna. Kádr potřebujeme v útoku nějakým způsobem doplnit. Zranění Vládi nám v tomhle vůbec nepomohlo. Na druhou stranu máme zkušených útočníků víc. Například Žejdla, Poletína nebo Knotka. Mladí se teď musí přidat. Kluci jako Brož nebo Všetečka, kteří jsou místní a nějaký rok už tuhle soutěž hrají, musí převzít větší zodpovědnost za výsledky. Mluvíme s nimi o tom a oni to tak berou. Já věřím, že v reprezentační pauze potrénujeme, vyladíme nějaké věci a zapracujeme na fyzické kondici, která v tuhle chvíli asi není úplně optimální. Věřím, že půjdeme nahoru.

Uvažujete tedy o nějakých hráčských změnách, když mluvíte o doplnění útoku?

Bavíme se o tom s Jardou Bednářem každý den a vidíme to hodně podobně. Trh toho ale v tuhle chvíli moc nenabízí. Proto budeme řešit spíš doplnění přes střídavé starty. Víme, jaký typ hráče nám chybí, a pracujeme na tom, abychom v tomhle ohledu kádr doplnili.

Další zápas, který vás čeká, odehrajete v Litoměřicích. Bude to pro vás speciální, možná až emotivní?

Speciální bude v každém případě, jak moc bude emotivní, uvidíme až na zápase. Já chci připravit sebe i mužstvo na utkání co nejlépe. Je to velká výzva. Podílel jsem se na tom, aby mužstvo v Litoměřicích hrálo dobře a výsledky v poslední době jsou výborné. Nechci říkat, že jedeme na led favorita, ale když se podíváme na tabulku, tak víme, že můžeme jenom překvapit. Uděláme všechno pro to, aby se tak stalo. Já pracoval šestnáct let na tom, aby Litoměřice žádné slabiny neměly. Jsem ale přesvědčený, že nějaké slabiny mají. Těch budeme chtít využít.

Je výhoda, že zmiňované slabiny znáte možná ze všech nejlépe?

Jak říkám, pracoval jsem na tom, aby slabin bylo co nejméně. V žádném případě nechci říct, že je to bezchybný tým. Zhruba už mám v hlavě, co budeme chtít upravit v naší hře, abychom Litoměřice potrápili. Ve čtvrtek měli kluci dobrovolný trénink, někteří dostali úplné volno, aby si vyčistili hlavy a odpočinuli si. V pátek si ukážeme některé věci na videu a uděláme trénink, abychom byli dobře připravení. Výhodou je, že nám teď dobře chytá gólman. Doufám, že už naskočí Vláďa Roth, který měl drobné zdravotní problémy. Pravděpodobnost startu Vládi Růžičky je malá, prakticky žádná, ještě nezačal s tréninkem. Už ale máme přísliby, že kádr bude o něco doplněný. Já doufám, že odehrajeme dobrý zápas, každý bod pro nás v tuhle chvíli bude dobrý.

Hráči často proti svým bývalým týmům vypisují speciální odměnu do klubové pokladny za vítězství. Máte připravené něco podobného?

U trenéra je to stejné jako u hráčů. Já klukům samozřejmě nějakou motivaci dám, to v každém případě. Už mě na to i upozorňovali. Doufám, že bude důvod k tomu, aby mě hned po zápase zkasírovali.

