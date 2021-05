V těchto dnech je čeká generálka: domácí turnaj Euro Hockey Tour v pražské O2 areně.

Dnes od 20.00 se výběr trenéra Filipa Pešána utká s Finskem, zítra se Švédskem a v pátek odpoledne s Ruskem. A shodou okolností právě proti sborné pak 21. května začne i v lotyšské bublině.

Na všechny tři duely českého nároďáku smí omezený počet diváků (viz infobox) a není vyloučeno, že alespoň někteří z nich tak na vlastní oči uvidí v akci i prvních pár posil z NHL.

„V posledním zápase by se mohli zapojit Filip Hronek a Filip Zadina. Ale uvidíme, jak na tom budou a jestli nebudou nějaké problémy. Musejí si otočit čas,“ řekl o detroitské dvojici Pešánův asistent Martin Straka.

Trenérský tým chce každopádně otestovat všechny hráče, které má momentálně k dispozici. Čas kvapí.

Těžké zápasy

„Čekají nás těžké zápasy. Teď se ukáže, jak jsme na tom kondičně i takticky,“ předpokládá Straka. Reprezentace v přípravě na MS zatím neprohrála, i když hlavně poslední dvojzápas se Slovenskem ukázal, že zdaleka ne všechno je zatím stoprocentní. „Jedeme do finále,“ ví Straka.

Dnes proti Finům má v brance dostat šanci Roman Will, zítra by podle plánu měla přijít řada na čerstvého vítěze Gagarinova poháru Šimona Hrubce, pro něhož by šlo o první start v přípravě. Nejnovějšími přírůstky mezi hráči do pole jsou pak obránce Michal Moravčík a útočník Jiří Smejkal, oba z finské Tappary Tampere.

„Je to pro mě sen. Jsem nadšený, že tady můžu být a zabojovat o mistrovství,“ svěřil čtyřiadvacetiletý Smejkal, pro něhož by šlo (na rozdíl od kolegy Moravčíka) o premiérovou účast na MS.

Hned po skončení pražského turnaje vyrazí národní tým (i jeho soupeři) do Rigy.