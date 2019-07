Někdejší obří talent slovenského hokeje (a rodák z Prahy) měl namířeno do NHL, jenže se pokazilo úplně všechno. Útočník s kouzelnýma rukama vynechal víc než rok kvůli problémům se srdcem a mezitím si ke své škodě upevňoval pověst arogantního floutka s dost svéráznou životosprávu.

Nyní se Réway pokouší o (už několikátý) restart kariéry v Kladně. Pod dohledem Jaromíra Jágra.

„Budu makat. Dělat, co mi řekne Jarda, trenéři, co po mně budou chtít spoluhráči. Budu to chtít všechno nějak změnit. Jestli to změní moji nálepku, to neovlivním,“ řekl pro Deník čtyřiadvacetiletý Slovák, který už jako teen- ager debutoval na seniorském mistrovství světa.

Sparta vycouvala

Loni se zkoušel uchytit v Hradci Králové, na testech neuspěl. Mihl se pak v nižších soutěžích na Slovensku a ve Švédsku. Letos se chtěl porvat o smlouvu ve Spartě, kde už v minulosti hrával, nakonec z toho ale sešlo. A protože se to neobešlo bez drbů (jsme v Česku), Réway raději zveřejnil negativní výsledky toxikologického vyšetření.

„Všichni to mohli vidět,“ reagoval Réway na nařčení, že prý nechtěl podstoupit test na alkohol a drogy. To se hráče dotklo. „Se Spartou jsme byli dohodnuti na tříměsíční zkoušce s tím, že buď udělám tým a dostanu smlouvu do konce sezony, nebo ne. O víkendu před startem přípravy na ledě mi volali, že to chtějí změnit. Mají na to právo, ale neměl jsem z toho dobrý pocit, protože měnit smlouvu dva nebo tři dny před příchodem, to něco není v pořádku.“

Jágr: Jsme rodinný tým

Teď Réway usiluje o kontrakt v týmu extraligového nováčka. Jednu výhodu to má: někdejší enfant terrible slovenského hokeje má nad sebou nezpochybnitelnou autoritu. Jágra přitom zajímá jen to, co šikovný útočník předvede na ledě. Minulost nechává stranou.

„Chceme mu dát šanci a záleží jen na něm, zda ji využije. Já věřím, že ano. Myslím si, že lidé by měli dostávat ne jednu, dvě nebo tři šance, ale klidně deset,“ pravil šéf kladenských Rytířů, jenž se i v 47 letech chytá na další sezonu. „Jsme rodinný tým a nesnažíme se dělat závěry podle toho, co slyšíme jinde,“ dodal Jágr.

Réway si šance trénovat s legendárním číslem 68 váží. „Je to skvělá příležitost od něj něco okoukat, třeba si s ním i zahrát. A celkově jsou tady na mě milí kluci, trenéři i fanoušci. Jsem jim za to vděčný,“ řekl Réway. Najde cestu zpátky mezi hokejovou elitu?