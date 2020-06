Kvůli trablům s kyčlemi byl skoro dva roky bez hokeje, za velkou louží chytal naposledy loni v lednu.

Teď je někdejšímu zářivému talentu české brankářské školy 32 let a v jednu chvíli to dokonce vypadalo, že lapačku definitivně pověsí na hřebík.

Ale Neuvirthovi to nedá: odchovanec Sparty znovu trénuje se svým mateřským klubem a věří, že se ještě dokáže naplno vrátit na extraligovou scénu.

Silná dvojka

„Jsem nadšený z toho, v jakém stavu je moje tělo. Dělám všechna cvičení bez úlev,“ popsal Neuvirth pro klubový web. Pokud ostřílený gólman vydrží fit, s kolegou Matějem Machovským by mohli vytvořit silnou dvojici. Tak daleko ale ještě bývalý reprezentant nemyslí. „Soustředím se na letní přípravu, každý den chci odevzdat maximum a mít ze sebe dobrý pocit,“ líčí.

Fanoušci pražského klubu, kteří už třináct let marně čekají na titul, by posilu do brankoviště brali všemi deseti. „Každý tým, který pomýšlí na nejvyšší příčky, potřebuje dva kvalitní gólmany. Může přijít smolné zranění, jednička vám vypadne a do branky jde druhý kluk, který nechytá skoro celou sezonu,“ myslí si Neuvirth.

I on prahne po týmovém úspěchu. O to víc, že v seniorském hokeji žádný titul nezískal. Přitom když jako teenager zamířil do zámoří, sbíral trofeje jako na běžícím pásu. Vyhrál juniorskou OHL a v letech 2009 a 2010 s farmářským týmem Washingtonu i Calder Cup v AHL. V prvním případě byl navíc vyhlášen nejužitečnějším hráčem play-off.

Doma ve Spartě

„Dvakrát jsem vyhrál AHL a vzpomínám na to dodnes. Takový pocit jsem neměl hodně dlouho a i tohle mě žene dopředu. Nezáleží na tom, jaký titul vyhrajete. Každou trofej oslavujete se spoluhráči, s celým klubem i s fanoušky, což bych rád zažil i tady ve Spartě,“ svěřil se Neuvirth.

Narodil se sice v Ústí nad Labem, považuje se ale za čistokrevného sparťana. Proto ani neuvažoval o angažmá v jiném českém klubu.

„Vyrůstal jsem tady, prošel jsem mládeží až do juniorky a Sparta mě připravila na velký hokej,“ říká gólman, který v Praze chytal i během výluky NHL před osmi lety.

Po odchodu z Washingtonu Neuvirtha v NHL pronásledovala nepříliš lichotivá pověst gólmana, který nenaplnil vysoká očekávání. Podaří se mu ve Spartě restartovat kariéru?