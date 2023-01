Domácí gólman Kovář lovil puk ze své sítě už po necelých třech minutách hry, když se trefil Kohout, zásluhou Řepíka bylo ovšem rychle srovnáno. V polovině zápasu vedli hosté po gólech Hladonika s Kohoutem už o dva góly a s pražskými nadějemi na tříbodový zisk to nevypadalo nejlépe. Těsně před odchodem do šaten ale snížil Tomášek a ve třetí části už to byl sparťanský koncert. Během minuty vyrovnal Buchtele a poprvé strhnul vedení na domácí stranu Řepík. Ten vzápětí zkompletoval i hattrick a výsledku dal definitivní podobu minutu před koncem Němeček.