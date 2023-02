„Řepa od začátku jednání projevoval velkou touhu ve Spartě pokračovat, stejně tak jsme ho i my chtěli za každou cenu udržet. Je to sparťan a jeho snem je v našem klubu vyhrát titul," oznámil sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

„Dohodli jsme se, že prodloužení dotáhneme v závěru základní části. Jsme rádi, že jsme se v klidu domluvili ještě před play off. Michal u nás sbírá body, je tahoun týmu. Právem si vybojoval dlouhodobý kontrakt,“ doplnil jej sportovní ředitel Petr Ton.

Dlouhá série. Sparta po třinácti zápasech nebodovala. Porazili ji Bílí Tygři

Michal Řepík je nenahraditelnou oporou Sparty. A bude tomu tak i nadále.Zdroj: HC Sparta PrahaSám Řepík o změně vůbec neuvažoval. "Ani jsem si nepředstavoval, že by to bylo jinak. Tahle varianta pro mě byla od začátku priorita a žádnou jinou jsem popravdě neřešil," poznamenal aktuálně druhý nejlepší střelec celé soutěže. "Máme dobrý tým, každý rok, co jsem se vrátil, hrajeme o nejvyšší příčky. Ve Spartě je nadstandardní zázemí, každý rok se servis o hráče posouvá o kus dál. Všichni jsme nastavení na to, že chceme vyhrávat," pokračoval kapitán.

Sparťané se v pátek vydají na led posledního Kladna, které nutně potřebuje vyhrát. V případě úspěchu předá pomyslného Černého Petra Českým Budějovicím. I když jsou Pražané rozjetí, ví, že je nečeká nic lehkého. "Jsme sice papírový favorit, ale bude to strašně těžký zápas. Kladno potřebuje každý bod, aby se zachránilo od baráže. Tyhle zápasy jsou paradoxně složitější než duely s týmy, co jsou teď v horních patrech tabulky. Oni hrají play off už teď. Věřím, že se s tím dobře popereme, a hlavně nikdo se nezraní," dodal.

Sparta poslala budějovický Motor ke dnu. Odvezla si dva body, sahala po třech