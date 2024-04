/FOTOGALERIE/ Hokejisté pražské Sparty zvládli úvodní semifinálový zápas play-off a Třinec na vlastním ledě porazili 3:0. Sparťané se z aktivního úvodu neprosadili, v prostředním dějství ale odskočili do vedení díky zásahu svého kapitána Michala Řepíka. Ve třetí části se pak ve vlastním oslabení trefil Miroslav Forman a do prázdné brány pečetil vítězství Ondřej Najman. Zářil i domácí brankář Jakub Kovář, který uhájil čisté konto. Druhý zápas série je na programu ve středu.

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, 1. semifinále play-off Tipsport extraligy, 2. 4. 2024 | Foto: CPA

Sparta poprvé ve vyřazovacích bojích vyslala do boje Vladimíra Sobotku, který se během čtvrtfinále dával zdravotně do pořádku, a na start série proti Třinci byl připravený už i obránce Michal Moravčík, který nedohrál druhé utkání proti Liberci po hrozivém nárazu do mantinelu. V brance Pražanů naopak ke změně nedošlo – další šanci po čtyřech výhrách dostal zkušenější Jakub Kovář.

A byli to právě sparťané, kdo měl velmi dobrý vstup do semifinále. Domácí si vytvořili v úvodních minutách velký tlak, jenže zblízka se neprosadil ani osamocený Lajunen, ani Irving.

Třinec svojí trpělivostí po první pětiminutovce srovnal hru a první práci měl i Kovář. Zpočátku klidnější náladu mezi oběma týmy rozproudil až ostrý hit Mikliše a následná srážka Vrány se sparťanským gólmanem. Už v ostřejší atmosféře mohl otevřít skóre v poslední minutě třetiny Kempný, ale jeho velká šance ani následná Lajunenova dorážka v síti neskočila.

Skóre se tak poprvé měnilo až ve druhém dějství. Sparta nejprve nevyužila přesilovou hru, během níž si nevytvořila mnoho šancí, krátce po jejím skončení už se ovšem radovala. Domácí kapitán Michal Řepík nabral rychlost na levé straně a trefil se přesně do protějšího růžku branky.

Navýšení sparťanského náskoku mohl vzápětí obstarat Vitouch, jenže z bezprostřední blízkosti na třineckého brankáře nevyzrál. Neúspěchem poté skončila i další početní výhoda Pražanů, a tak byl rozdíl mezi oběma týmy před poslední třetinou stále nejtěsnější možný.

Podle očekávání Třinec vletěl do třetí části hodně aktivně, z čehož také pramenila jeho první přesilovka zápasu. Jenže byla to Sparta, kdo se trefil. Miroslav Forman využil soupeřova zaváhání, v oslabení vyrazil vpřed, ukázkově poslal Mazance na jednu stranu a bekhendem poslal puk do odkryté sítě.

Sparta poté vzdorovala stupňujícímu se náporu hostů a v klíčových chvílích při ní stálo i štěstí. Beaudin při blokování přihrávky srazil kotouč těsně vedle vlastní branky a Hudáček posléze mohl jen chytat hlavu do dlaní, když jeho pokus z úhlu odpálil jeden z bránících hráčů téměř z brankové čáry mimo.

Deset minut před koncem pak měl na hokejce snížení Vrána, domácí gólman Kovář se ale výborně roztáhl na brankovišti a puk zastavil vyrážečkou. Třinec tak na úvod semifinále nevstřelil v pražské O2 areně ani gól a v závěru ještě inkasoval do prázdné klece z hole Ondřeje Najmana.

„Bohužel jsme nevstřelili branku. Pokud nevstřelíte gól, tak nemůžete počítat, že byste brali bod. Zklamání. Vytvořili jsme si dost brankových příležitostí, ale ty jsme neproměnili. Druhá věc je ta, že by se nám nemělo stávat, abychom dostali gól v naší přesilové hře,“ hodnotil po utkání hostující kouč Zdeněk Moták.

„Jsme samozřejmě rádi, čekali jsme silného soupeře, který sice hrál douhou sérii, ale měl několik dní volno. Byl to zápas dvou silných manšaftů. Vynikající gólmani a vynikající atmosféra. Jsme rádi, že jsme urvali první bod," pochvaloval si naopak sparťanský trenér Pavel Gross. Jeho svěřenci se pokusí přidat druhé vítězství na svém ledě už ve středu od 18 hodin.

HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Řepík (Irving, Němeček), 43. Forman, 59. Najman. Vyloučení: 1:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Hribik, Květoň – Špůr, Zíka. Diváků: 13 548. Stav série: 1:0.

HC Sparta Praha: Kovář – Kempný, Moravčík, Krejčík, Mikliš, Němeček, Irving, Beaudin – Forman, Sobotka, Řepík – Vitouch, Horák, Chlapík – Buchtele, Lajunen, Hrabík – Konečný, Najman, Kousal.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, Polášek, Adámek, Šenkeřík – Daňo, Voženílek, Růžička – Nestrašil, Cienciala, Hudáček – Roman, Vrána, Kurovský – Dravecký, Čacho, Hrehorčák.